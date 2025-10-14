La Comunidad Valenciana sigue en alerta amarilla por la DANA Alice

La Comunidad Valenciana sigue en alerta por fuertes lluvias y peligro de inundaciones. La AEMET ha decretado la alerta amarilla en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón, que se extenderá durante la madrugada y hasta las 08.00 horas de este martes 14 de octubre. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana y las lluvias que dejarán la DANA Alice.

La DANA Alice abandona la Comunidad Valenciana después de cuatro días de alertas, lluvias e inundaciones que, por fortuna, no han dejado víctimas mortales ni grandes daños materiales. Durante la jornada del lunes, la AEMET llegó incluso a decretar el aviso rojo por precipitaciones fuertes en el litoral sur de la provincia de Valencia y durante este martes también se ha decretado la alerta amarilla.

Concretamente, la Agencia Estatal de Meteorología ha decretado la alerta amarilla por fuertes lluvias hasta las 07.59 de este martes 14 de octubre. Aun así, las provincias de Alicante, Valencia y Castellón están en riesgo durante las primeras horas del día. Durante la madrugada y amanecer se esperan precipitaciones acumuladas en una hora de 30 mm y también de 60mm en 12 horas.

Las zonas de la Comunidad Valenciana en las que la AEMET ha decretado la alerta para este martes 14 de octubre son el litoral norte de la provincia de Alicante y los litorales de las provincias de Valencia y Castellón. En el resto de la Comunidad Valenciana no se esperan lluvias durante la jornada.

La DANA se marcha de la Comunidad Valenciana

Así que los últimos coletazos de la DANA Alice dejarán lluvias durante la madrugada y las primeras horas del día en todo el litoral de la Comunidad Valenciana, excepto en el sur de Alicante. La AEMET también ha informado que durante la tarde también podrían producirse fuertes tormentas en el interior norte de la provincia de Castellón.

Esta es la predicción de la AEMET con respecto al tiempo en la Comunidad Valenciana para este martes 14 de octubre:

Intervalos de nubes bajas; por la tarde, nubosidad de evolución diurna con chubascos en zonas del interior norte, ocasionalmente acompañados de tormenta, y localmente moderados; no se descarta que se extiendan a zonas colindantes. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso; máximas en ascenso, más marcado en zonas de interior. Viento moderado del norte en el litoral, que en horas centrales será del noreste; flojo del oeste en el resto, del este flojo en horas centrales.