La Comunidad Valenciana en alerta: otra DANA amenaza a Valencia y Alicante

Este 9 de octubre se celebra el Día de la Comunidad Valenciana y este día festivo llega con la amenaza de una nueva DANA que ya tiene nombre. Alice amenaza con lluvias fuertes e inundaciones que podrían aparecer durante toda la jornada, especialmente en los litorales de Valencia y Alicante. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la alerta naranja de la AEMET y la nueva DANA que afectará a la Comunidad Valenciana este jueves 9 de octubre.

La Comunidad Valenciana vuelve a estar en aviso por la DANA Alice, que dejará «chubascos localmente fuertes o muy fuertes y persistentes acompañados de tormenta» en el litoral de Valencia y Alicante, donde también podría haber inundaciones. Por ello, la Agencia Estatal de Meteorología ha decretado la alerta naranja por lluvias, especialmente en el litoral sur y norte de la provincia de Valencia y el litoral norte de la provincia de Alicante.

En el litoral sur y norte de la provincia de Valencia se espera una precipitación acumulada de 100 mm en 12 horas durante todo el jueves 9 de octubre. También están bajo la alerta amarilla por lluvias fuertes el interior sur y norte de la provincia de Valencia, donde se esperan precipitaciones de 30 mm acumuladas en una hora. La AEMET también ha avisado del peligro de inundaciones en las zonas afectadas por la trágica DANA del pasado mes de octubre de 2024.

La provincia de Alicante también está en alerta naranja por lluvias y tormentas, que podrían acabar en inundaciones. En el litoral norte se espera una precipitación acumulada de 100 mm en 12 horas durante toda la jornada.

La provincia de Castellón también está en alerta amarilla por lluvias, donde podrían acumularse 60 mm acumulados en 12 horas. Estas tormentas estarán presentes durante todo el día festivo en la Comunidad Valenciana.

Amenaza de DANA en Valencia

La AEMET ha avisado de los fenómenos significativos que sucederán en la Comunidad Valenciana durante este jueves 9 de octubre. «Chubascos localmente fuertes o muy fuertes y persistentes acompañados de tormenta», ha confirmado la Agencia Estatal de Meteorología.

Aunque nunca llueve como prevén los modelos, sobre todo con tormentas de origen marítimo previstas, con este mapa de precipitación acumulada en 24 horas podemos darnos una idea de las zonas que pueden ser más afectadas por las lluvias de mañana. pic.twitter.com/LFu0nlNlyv — AEMET Comunitat Valenciana (@AEMET_CValencia) October 8, 2025

En su predicción sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana, la AEMET ha confirmado lo siguiente:

Cielo nuboso o cubierto. Se esperan chubascos localmente fuertes o muy fuertes y persistentes acompañados de tormenta, más probables e intensos en el litoral de Valencia y litoral de Alicante. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso, localmente notable en el interior de Valencia. Viento flojo de dirección variable a primeras horas, predominando la componente este en el litoral a partir de mediodía, con aumentos ocasionales de intensidad.

Emergencias avisa a la ciudadanía

El Centro de Coordinación de Emergenciasde la Comunidad Valenciana ha emitido un aviso especial ante la llegada de la DANA Alice, con un episodio de lluvias intensas y tormentas que afectarán a gran parte de la Comunidad Valenciana durante el puente de octubre y podrían dar lugar a inundaciones locales súbitas y repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas.

Emergencias recomienda extremar la vigilancia y seguridad, así como prestar atención a los avisos que se vayan produciendo ante este episodio de lluvias, que según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) comenzó el miércoles y persistirá hasta el domingo.