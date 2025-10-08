La AEMET lo confirma: alerta máxima por lluvias «fuertes» en la Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana vuelve a estar en alerta por lluvias y tormentas fuertes. La AEMET ha informado de un aviso amarillo en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón para este miércoles 8 de octubre. Todo ello, antes de la DANA que amenaza a los valencianos para el puente por el Día de la Comunidad Valenciana, que se celebra este jueves 9 de octubre. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo y las alertas por lluvias en la Comunidad Valenciana para este miércoles 8 de octubre.

La AEMET ya ha puesto nombre a la primera DANA del año en España, y Alice provocará «chubascos muy fuertes y persistentes en zonas del este peninsular y Baleares en los próximos días». De primeras, el tiempo adverso en la Comunidad Valenciana llega este miércoles 8 de octubre, fecha en la que la Agencia Estatal de Meteorología ha decretado la alerta amarilla por lluvias fuertes en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón.

07/10 11:42 Avisos activos mañana en Comunitat Valenciana por lluvias y tormentas. Nivel máximo de aviso: amarillo.

Actualizaciones en https://t.co/R3Fs2JzKgr pic.twitter.com/KHpEleP3Ba — AEMET Comunitat Valenciana (@AEMET_CValencia) October 7, 2025

Las zonas más afectadas por las lluvias serán la provincia de Valencia, en el litoral norte y sur, además del litoral norte de la provincia de Alicante. En estas zonas se espera una precipitación acumulada en 12 horas de 60 mm. Las precipitaciones y tormentas se esperan a partir de las 20.00 horas de la tarde y hasta las 23.59 del jueves 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Durante el día también habrá lluvias fuertes con una precipitación acumulada de 20 mm en el interior sur de la provincia de Castellón, donde las precipitaciones se espera que aparezcan a partir de las 14.00 horas.

Alerta en la Comunidad Valenciana

Así que la provincia de Valencia al completo, el interior sur de la provincia de Castellón y el litoral norte de Alicante son las zonas de la Comunidad Valenciana en las que la AEMET ha decretado la alerta «por chubascos localmente fuertes acompañados de tormenta por la tarde».

Esta es la predicción de la AEMET con respecto al tiempo en la Comunidad Valenciana para el miércoles 8 de octubre.

Cielo poco nuboso a primeras horas, aumentando a cielo nuboso al final del día. Probables chubascos localmente fuertes acompañados de tormenta por la tarde, más probables en el interior de Castellón, norte de Alicante y provincia de Valencia. Temperaturas mínimas sin cambios, salvo ascensos ligeros en el norte de Alicante y sur de Castellón; máximas con cambios ligeros. Viento flojo del oeste, tendiendo a componentes sur y este a partir del mediodía; por la tarde, no se descartan rachas fuertes de viento en el extremo interior de Valencia y Alicante.