La AEMET lo confirma: suben las temperaturas en la Comunidad Valenciana antes de la DANA

Suben las temperaturas en la Comunidad Valenciana después de un lunes 6 de octubre con un descenso de las mínimas y máximas en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. La AEMET ha confirmado que vuelve el sol al Mediterráneo antes de la amenaza de DANA, que podría llegar a partir del jueves a esta zona de España. Consulta todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana para este martes 7 de octubre.

La Comunidad Valenciana está en alerta por una posible DANA que podría llegar a partir del jueves 9 de octubre, el Día de la Comunidad Valenciana. La AEMET ha avisado de que a partir de este día podrían llegar «lluvias abundantes en el Mediterráneo» y que la situación está sujeta «a gran incertidumbre».

⛈️ A partir del jueves 9 podrían producirse lluvias abundantes en el Mediterráneo. ➡️Situación sujeta todavía a gran incertidumbre, que vendría provocada una combinación de aire frío en las capas altas de la troposfera y vientos húmedos en superficie. Seguiremos informando. pic.twitter.com/jL1yZ6c5ox — AEMET (@AEMET_Esp) October 5, 2025

«A partir del jueves 9 podrían producirse lluvias abundantes en el Mediterráneo. Situación sujeta todavía a gran incertidumbre, que vendría provocada por una combinación de aire frío en las capas altas de la troposfera y vientos húmedos en superficie. Seguiremos informando», publicó la Agencia Estatal de Meteorología en un comunicado publicado en su cuenta oficial de las redes sociales.

⛈️ ACTUALIZACIÓN POSIBLE TEMPORAL PUENTE 9 OCTUBRE. 1. La posición del anticiclón sobre las Británicas será clave para encajar la posible vaguada o incluso DANA que insinúa el GFS. 2. Podrían brotar pequeñas borrascas en el entorno del Mediterráneo, variando el viento en… pic.twitter.com/uqE0C4xEVp — ValènciaWeather⚡️ (@Valencia_WX) October 5, 2025

A la espera de las lluvias abundantes a partir del jueves y durante todo el fin de semana, el calor vuelve a la Comunidad Valenciana, especialmente en la provincia de Alicante. La AEMET ha confirmado mínimas en ascenso en el interior norte y «máximas en ascenso generalizado». Por ello, en la provincia de Alicante se llegará a una máxima de 28 ºC en Orihuela. En la capital los termómetros llegarán hasta los 26 ºC , con una mínima de 16 ºC durante la noche.

En Valencia la máxima también quedará establecida en 28 ºC en Onteniente, llegando a los 25 ºC en la capital. En Gandía y Requena los termómetros marcarán una máxima de 26 ºC. Las mínimas también serán agradables durante la noche. En Castellón también habrá una máxima de 25 ºC durante las primeras horas de la tarde. El punto más frío de la Comunidad Valenciana será Morella, donde habrá un mínimo de 9 ºC durante la noche.

Calor y amenaza de DANA en la Comunidad Valenciana

La AEMET ha dado su predicción del tiempo en la Comunidad Valenciana para este martes 7 de octubre. Así lo ha comunicado a través de su página web oficial:

Cielo poco nuboso, con intervalos de nubes bajas a primeras horas en el litoral norte de Castellón. Temperaturas mínimas en ascenso en el interior de la mitad norte, en ligero descenso en el extremo sur y con cambios ligeros en el resto; máximas en ascenso generalizado. Viento flojo de dirección variable, tendiendo a régimen de brisas costeras en las horas centrales.