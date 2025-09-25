La AEMET confirma el cambio de tiempo en la Comunidad Valenciana: «En ligero ascenso»

La AEMET ha confirmado un «ligero ascenso» de las temperaturas máximas para este jueves 25 de septiembre en la Comunidad Valenciana. Durante la jornada también se espera alguna precipitación débil dispersa en la segunda mitad del día. El tiempo en la Comunidad Valenciana no sufrirá grandes variaciones en este jueves 25 de septiembre de 2025. Consulta todo lo que debes saber sobre el tiempo en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón.

El otoño ha llegado con bajada de temperaturas a la Comunidad Valenciana. Después de varios días marcados por la amenaza de lluvia y las fuertes rachas de viento en la provincia de Castellón, el tiempo da una tregua en esta jornada del jueves 25 de septiembre, en la que la AEMET ha confirmado un ligero aumento de las temperaturas en la zona del Mediterráneo.

Las máximas durante el día en la Comunidad Valenciana estarán en la provincia de Alicante, donde en la capital se llegarán a 27 ºC en las primeras horas de la tarde. En Elche se tocarán los 28 ºC, los 27 ºC en Orihuela y en Alcoy, en el interior de la provincia, se llegará hasta los 25 ºC y la mínima será de 11 ºC durante la noche.

En Valencia se llegará hasta los 28 ºC en Onteniente, ciudad en la que se registrarán las máximas temperaturas en la zona en este jueves 25 de septiembre. En la capital del Turia, la máxima será de 26 ºC con mínimas de 17 ºC durante la noche. En Gandía también se llegará a 26 ºC. En la provincia de Castellón las temperaturas serán más bajas, con una máxima de 25 ºC en la capital y de 24 ºC en Vinarós. Las mínimas de la Comunidad Valenciana se registrarán en Morella, con una máxima de 19 ºC en las primeras horas de la tarde y 6 ºC durante la noche.

El tiempo en la Comunidad Valenciana el jueves 25 de septiembre

Así que se esperan temperaturas en ligero ascenso en la Comunidad Valenciana para la jornada de este jueves 25 de septiembre. Tampoco se descarta la posibilidad de alguna lluvia dispersa en la zona del Mediterráneo durante la segunda mitad del día.

Esta es la predicción del tiempo en la Comunidad Valenciana publicada por la AEMET en su página web oficial:

Cielo con intervalos nubosos. Baja probabilidad de precipitaciones débiles dispersas durante la segunda mitad del día. Temperaturas mínimas en ascenso en el interior norte de Valencia y con cambios locales en el resto; máximas en ligero ascenso o sin cambios. Viento flojo de dirección variable a primeras horas, tendiendo a flojo de componente este por la tarde.