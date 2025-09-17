Alerta por calor en la Comunidad Valenciana: «Temperaturas inusualmente altas para la época»

El calor sigue instalado en la Comunidad Valenciana en esta tercera semana de septiembre e incluso la AEMET ha lanzado un aviso por las «temperaturas inusualmente altas para la época» en la zona interior del Mediterráneo. Las máximas irán en ligero ascenso en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón, que volverán a vivir un día caluroso sin lluvias. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las altas temperaturas en la Comunidad Valenciana en este miércoles 17 de septiembre.

«Temperaturas inusualmente altas para la época en zonas de interior». Este es el aviso de la AEMET en lo que respecta al tiempo en la Comunidad Valenciana para este miércoles 17 de septiembre de 2025. Las altas temperaturas volverán a ser protagonistas en esta tercera semana del mes de septiembre. A pesar de que el otoño está a la vuelta de la esquina, el Mediterráneo sigue en el modo verano, tal como en los últimos días.

En la provincia de Valencia, los termómetros llegarán hasta los 36 ºC en Onteniente, localidad del interior que registrará la máxima de la Comunidad Valenciana durante este miércoles. En Requena se llegará a los 35 ºC, en Gandía se registrarán 31 ºC y en Valencia se tocarán los 30 ºC. «Temperaturas mínimas en descenso en la mitad sur y con pocos cambios en el resto; máximas en ascenso», dice la AEMET con respecto al tiempo en esta provincia.

La provincia de Alicante también vivirá otro día de verano este miércoles 17 de septiembre. En Alcoy, Villena y Orihuela se llegará hasta los 33 ºC, en Elche se registrará una máxima de 32 ºC y en Alicante se llegará hasta los 31 ºC. «Temperaturas sin cambios, salvo en el tercio norte, donde se espera un ligero descenso de las mínimas y un ligero ascenso de las máximas», dice la AEMET.

En la provincia de Castellón las máximas irán en ligero ascenso en el interior. En la capital se llegará a los 30 ºC, mientras que la máxima de la zona será de 31 ºC. Ya no se esperan lluvias y tormentas después de una última semana ante la amenaza de chubascos. «Cielo poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas y nubes bajas matinales. Temperaturas sin cambios, salvo un ligero ascenso de las máximas en el interior. Viento flojo de dirección variable o en calma a primeras y últimas horas, tendiendo a componente sur durante las horas centrales», dice la AEMET.

