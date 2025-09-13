Alerta por lluvias y granizo: la AEMET confirma el tiempo en la Comunidad Valenciana

La AEMET ha decretado la alerta amarilla por lluvias y tormentas con posibilidad de granizo en el interior norte de la provincia de Castellón. Este sábado 13 de septiembre también se esperan máximas en ascenso en la provincia de Alicante y Valencia. Consulta todo lo que debe saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana de este sábado 13 de septiembre.

El tiempo de la Comunidad Valenciana durante la segunda semana de septiembre está marcado por la inestabilidad. El Mediterráneo comenzó la semana con lluvias y tormentas, lo continuó con una subida de las temperaturas máximas, después un ligero descenso y ahora encara este fin de semana con una alerta amarilla en el interior norte de la provincia de Castellón y otra subida de temperaturas en Valencia y Alicante.

Los fenómenos más significativos en lo que respecta al tiempo en la Comunidad Valenciana tendrán lugar en el interior norte de la provincia de Castellón. Al igual que en la jornada del viernes, la AEMET ha decretado la alerta amarilla por lluvias y tormentas con alta posibilidad de que caiga granizo. Se espera una precipitación acumulada en una hora de 20mm a partir de las 14.00 horas, con las 19.59 como hora de finalización. Durante ese lapso de tiempo también se esperan tormentas y granizo.

«En el interior norte de Castellón, chubascos localmente fuertes y ocasionalmente con tormenta por la tarde», ha confirmado la AEMET en su predicción del tiempo para este sábado 13 de septiembre. Esto afectará a la localidad de Morella y a todas las inmediaciones.

Lluvias y máximas en aumento en la Comunidad Valenciana

Valencia y Alicante vivirán un día con subida de las temperaturas máximas. En la provincia de Valencia los termómetros llegarán hasta los 37 ºC en Onteniente y en la capital se llegará a los 33 ºC, en el que será otro día de calor sofocante a las orillas del Mediterráneo. Lo mismo sucederá en la provincia de Alicante, donde los termómetros marcarán unos grados más que el viernes. En la capital se llegará a los 31 ºC, en Elche marcarán hasta 34 ºC en las horas álgidas del día y en Orihuela se llegará a los 36 ºC. Así que se espera otro día de verano en la zona.

La AEMET ha dejado clara su predicción con respecto al tiempo en la Comunidad Valenciana. «Poco nuboso con intervalos matinales de nubes bajas, tendiendo por la tarde a cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y con nubosidad de evolución diurna en el interior norte de Castellón, donde se esperan chubascos localmente fuertes y ocasionalmente con tormenta por la tarde», ha informado.

Con respecto a las temperaturas, las mínimas serán sin cambios, con «máximas en ascenso, ligero en el litoral y más acusado en el interior. Viento flojo variable, tendiendo por la tarde a viento flojo ocasionalmente moderado, del sur y sureste en el litoral y del oeste en el interior».