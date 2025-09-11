La AEMET lo confirma: calor y máximas en aumento en la Comunidad Valenciana

El calor sigue instalado en la Comunidad Valenciana después de un inicio de semana marcado por las alertas por lluvias y tormentas. Después de la tempestad han subido las temperaturas máximas en el Mediterráneo, especialmente en la provincia de Alicante, donde se llegará a los 34 ºC durante la jornada del jueves 11 de septiembre. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana que confirma la AEMET.

El final de la segunda semana de septiembre llega con temperaturas veraniegas en la provincia de Alicante. Después de que la AEMET y Emergencias de la Generalitat decretaran la alerta naranja por las lluvias en la zona e incluso se tuvieran que suspender las clases en los alrededores de la capital de la Costa Blanca, las temperaturas siguen al alza en una zona de España en la que sigue instaurado el verano para beneficio de sus ciudadanos y los miles de turistas que siguen inmersos en la zona.

La ciudad de Alicante marcará una máxima de 34 ºC en las primeras horas de la tarde. En Elche y Orihuela se llegará hasta los 36 ºC y en Alcoy también se pasarán los 30 grados. «Cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas en ascenso. Viento flojo variable con predominio de la componente oeste, girando a componente este la segunda mitad del día y con intervalos de intensidad moderada en el litoral», ha informado la AEMET con respecto al tiempo en la provincia de Alicante.

En Valencia se producirá un ligero descenso de las temperaturas máximas hasta marcar 29 ºC en Valencia capital. Las máximas de la provincia estarán en Onteniente, donde se llegará a los 34 ºC durante el mediodía, y también en Requena, donde se llegará a los 31 ºC. Las temperaturas sí darán un respiro a los habitantes en la provincia de Castellón, donde en ninguna localidad se llegará a los 30 ºC.

Calor en la Comunidad Valenciana

Así que este jueves 11 de septiembre estará marcado por las altas temperaturas en la provincia de Alicante, donde se llegará a los 36 ºC, más propios del mes de julio y agosto. En Valencia y Castellón las máximas irán en descenso camino del otoño.

«Cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas en ascenso, salvo en el caso de las máximas en la mitad norte, donde se esperan descensos. Viento flojo variable con predominio de la componente oeste, girando a componente este la segunda mitad del día y con intervalos de intensidad moderada en el litoral», informa la AEMET en su predicción del tiempo.

Así que si decides poner rumbo a Alicante, Elche u Orihuela durante las primeras horas de la tarde, será recomendable tener precaución debido a las altas temperaturas que habrá en la zona.