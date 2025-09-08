Alerta máxima por lluvias y tormentas en la Comunidad Valenciana: «Extremar vigilancia y seguridad»

La AEMET ha decretado la alerta máxima por lluvias y tormentas en la Comunidad Valenciana para este lunes 8 de septiembre. Emergencias de la Generalitat también ha emitido un comunicado en el que ha realizado una serie de recomendaciones a los ciudadanos para que extremen la vigilancia y la seguridad. Las precipitaciones afectarán a las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. Consulta en este artículo el tiempo en la Comunidad Valenciana para este lunes 8 de septiembre.

La AEMET y el Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunidad Valenciana han decretado la situación de alerta por lluvias durante la jornada de este lunes 8 de septiembre. Las autoridades han confirmado la alerta naranja por lluvias y tormentas en toda la provincia de Castellón, el interior sur y litoral sur de Valencia y el litoral norte de Alicante.

Pasadas las 12.00 horas, se espera una precipitación acumulada en una hora de 60mm en el litoral norte de la provincia de Castellón y no se descarta que entre tres y seis horas se puedan acumular hasta 120 mm. En el litoral sur de la provincia de Valencia y el litoral norte de la provincia de Alicante se espera una precipitación de 40 mm. Estas lluvias afectarán a prácticamente toda la Comunidad Valenciana.

(19:00 h) ⚠️El Centro de Coordinación de Emergencias establece los siguientes fenómenos meteorológicos y alertas: 🟠🌧️Alerta por lluvias nivel naranja en toda la provincia de Castellón, en el interior sur y litoral sur de Valencia y en el interior y litoral norte de Alicante.… pic.twitter.com/CF4fCdWqZ9 — Emergències 112CV (@GVA112) September 7, 2025

La AEMET también ha confirmado la alerta amarilla por lluvias y tormentas prácticamente en todos los puntos de la Comunidad Valenciana con precipitaciones acumuladas de 60mm en 12 horas que pueden ser acompañadas por granizo y rachas muy fuertes de viento. Esto afectará principalmente al litoral sur de la provincia de Alicante y al litoral norte e interior de la provincia de Valencia.

Alerta por lluvias en la Comunidad Valenciana

«Chubascos y tormentas a partir del mediodía que pueden ser muy fuertes, sin descartar intensidad torrencial en el litoral norte de Castellón», ha confirmado la AEMET en un comunicado publicado sobre los fenómenos significativos que se esperan en la Comunidad Valenciana durante la jornada de este lunes 8 de septiembre.

«Cielo muy nuboso. Chubascos y tormentas a partir del mediodía que pueden ser muy fuertes, sin descartar intensidad torrencial en el litoral norte de Castellón. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso. Viento flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo al mediodía a componente este ocasionalmente moderado, salvo en el sur de Alicante, donde tenderá a viento del sur», dice la predicción de la AEMET sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana.

La AEMET también ha utilizado las redes sociales para anunciar a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana sobre la alerta amarilla activada para este lunes 8 de septiembre.

07/09 00:07 Avisos activos mañana en Comunitat Valenciana por lluvias y tormentas. Nivel máximo de aviso: amarillo.

Actualizaciones en https://t.co/R3Fs2JzKgr pic.twitter.com/d3P6vm864i — AEMET Comunitat Valenciana (@AEMET_CValencia) September 6, 2025

Comunicado de la Generalitat

La Generalitat también ha informado a través de un comunicado de la alerta naranja por fuertes lluvias y tormentas en toda la provincia de Castellón, el interior sur y litoral sur de Valencia y el litoral norte de Alicante. Este es el comunicado íntegro publicado este domingo por la Consejería de Emergencias e Interior de la Comunidad Valenciana:

La Conselleria de Emergencias e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, ha establecido para mañana lunes alerta por lluvias nivel naranja en toda la provincia de Castellón, en el interior sur y litoral sur de Valencia y en el litoral norte de Alicante; así como alerta por tormentas nivel naranja en el interior sur y litoral sur de Valencia y en el litoral norte de Alicante.

Estas alertas se establecen tras los avisos emitidos desde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) que pronostican acumulados por lluvia de hasta 40 mm en una hora en las citadas zonas y tormentas acompañadas de granizo y fuertes vientos.

Asimismo, el CCE ha emitido una alerta por tormentas nivel amarillo en toda la provincia de Castellón, en el interior norte y litoral norte de Valencia y en el interior de Alicante; y una alerta por lluvias nivel amarillo en el interior norte y litoral norte de Valencia y en el interior de Alicante, tras los avisos de la AEMET, que pronostican acumulados por lluvia de entre 60 y 80 mm en 12 horas en función de las zonas.

Este episodio de fuertes lluvias está previsto que se produzca desde las 12.00 horas de mañana lunes hasta la medianoche del lunes, según la agencia estatal.

Ante esta inestabilidad meteorológica, el Centro de Coordinación de Emergencias recomienda mucha prudencia y conducir a una velocidad moderada y, cuando sea posible, por vías principales. También se aconseja no intentar nunca cruzar un barranco o una zona con acumulación de agua.

Desde la Conselleria de Emergencias e Interior se recuerda la recomendación a los municipios y organismos con competencias en la gestión de las emergencias de mantener la necesaria atención y seguimiento de todos los avisos que emita el CCE con el objetivo de activar con antelación sus planes de protección civil y establecer las pertinentes medidas preventivas.

Consejos preventivos frente a inundaciones

En previsión de posibles inundaciones, también se ha de evitar el estacionamiento de los vehículos en las zonas susceptibles de acumulación de agua, como pueden ser cauces secos, orilla de ríos y barrancos, ya que, aunque no haya precipitaciones en ese lugar, pueden darse avenidas súbitas y arrastrar vehículos y personas.

También se aconseja señalizar e impedir el tránsito de vehículos en vados inundables e informar de la situación de riesgo en las zonas de acampada u otros eventos que se desarrollen en su término municipal.

Se recuerda la importancia de repasar los consejos de protección civil dirigidos a la población y que pueden consultarse en la web del 1·1·2, www.112cv.gva.es; en la red X @GVA112 o a través de la App GVA 112 Avisos (disponible en Google Play y App Store).