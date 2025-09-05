La AEMET confirma la alerta y el cambio radical del tiempo en la Comunidad Valenciana antes del fin de semana

Bajan las temperaturas en la Comunidad Valenciana. El tiempo dará un respiro este viernes 5 de septiembre a los ciudadanos de Valencia, Alicante y Castellón, que verán cómo bajan las máximas. La AEMET ha confirmado la alerta amarilla por lluvias en el litoral sur y norte de la provincia de Castellón. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana.

El tiempo da una tregua a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana en la jornada del 5 de septiembre. Después de una semana marcada por la alerta por altas temperaturas en la provincia de Valencia y los termómetros al alza en Alicante, los ciudadanos de estas dos provincias tendrán un respiro antes de entrar en el fin de semana. Las temperaturas máximas se reducirán varios puntos, acabando con el calor sofocante de los últimos días.

Así que después de que una parte de Valencia estuviera en alerta amarilla por altas temperaturas en la jornada del jueves, este viernes 5 de septiembre en la capital habrá una máxima de 28 grados y una mínima de 24. La máxima de la provincia volverá a estar en Onteniente, donde se alcanzarán los 31 ºC. Para este viernes sí que se espera una subida de las temperaturas mínimas, que principalmente puede que afecten por la noche.

Por lo que respecta a la provincia de Alicante, las altas temperaturas también darán una tregua después de haber recibido el mes con dígitos al alza. En Alicante u Orihuela, la temperatura máxima será de 30 ºC y las mínimas estarán en 23 y 21, respectivamente. La máxima de la zona estará en la ciudad de Elche, donde se llegarán a los 31 ºC. Castellón también cerrará la semana acercándose a temperaturas ya propias del otoño. En la capital no se pasará de los 27 ºC, al igual que en Vinaroz. En Morella la máxima será de 20 grados y la mínima bajará hasta los 12 ºC.

El tiempo en la Comunidad Valenciana

La AEMET también ha confirmado la alerta amarilla por lluvias y tormentas en el litoral sur y norte de Castellón, donde se espera una precipitación acumulada en una hora de 30mm. Esto afectará a localidades como Castellón, Onda, Benicassim, Vinaroz o Torreblanca.

«En el litoral de la mitad norte, chubascos ocasionalmente con tormenta, sin descartar que sean localmente fuertes. En la mitad norte, nuboso con chubascos ocasionalmente con tormenta en el litoral, remitiendo por la tarde, sin descartar que sean localmente fuertes», dice la AEMET.

«En el resto, predominio de poco nuboso con algunos intervalos de nubes bajas a primeras y últimas horas. Temperaturas mínimas en ascenso o sin cambios y máximas en descenso notable. Viento de componente este, moderado en el litoral y flojo con intervalos de moderado en el interior», ha dicho en su predicción realizada en su página oficial.

Así que las lluvias durante la jornada del viernes 5 de septiembre pueden afectar a las localidades de Valencia, Castellón o Alcoy.