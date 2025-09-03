La AEMET confirma el cambio: giro radical en el tiempo en la Comunidad Valenciana

Las temperaturas siguen subiendo en la Comunidad Valenciana. Este miércoles 3 de septiembre las máximas se verán en el litoral sur de la provincia de Valencia, donde se llegará incluso a los 36 ºC cerca de la capital. El termómetro dará durante las próximas horas un respiro a los ciudadanos de la provincia de Alicante, donde bajarán las temperaturas después de unos días cálidos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana.

Ha llegado el mes de septiembre, pero la Comunidad Valenciana sigue con temperaturas del mes de agosto. El este español recibió al nuevo mes con dígitos que marcaban los 35 ºC en el litoral sur de la provincia de Alicante y ahora los termómetros seguirán al alza en la zona de Valencia, donde en la capital se llegará a una máxima de 32 grados con una mínima durante la madrugada de 21 uno.

Las temperaturas máximas en la Comunidad Valenciana estarán en el litoral sur de la provincia de Valencia, donde se llegará a los 36 ºC en la localidad de Sumacárcel o 35 ºC en Játiva. En Gandía también se llegará a los 34 grados y en Onteniente se llegará a los 31 grados.

Los termómetros sí que darán un respiro este miércoles 3 de septiembre a los ciudadanos de la provincia de Alicante. En la capital de la Costa Blanca se llegará a los 31 ºC en algún momento del día y la mínima será de 20 ºC durante la noche. El máximo de la zona estará en Orihuela, donde se llegará a los 33 ºC de máxima, y Elche y Denia, que llegarán a los 32 ºC.

En la provincia de Castellón las temperaturas serán más suaves, conforme dicta esta época del año. La capital de la provincia llegará a un máximo de 30 ºC y en Vinarós se llegará a los 29 ºC. La mínima de la zona estará en Morella, donde se llegará a los 28 ºC en la hora máxima y la mínima estará en 12 ºC en unos registros de pleno otoño.

El tiempo del miércoles en la Comunidad Valenciana

La AEMET ha hecho su predicción en lo que respecta al tiempo en la Comunidad Valenciana para este miércoles 3 de septiembre. «Cielo despejado. Temperaturas en ascenso, excepto en el sur de Alicante. Viento flojo de dirección variable, tendiendo por la tarde a componente sur, ocasionalmente moderado en el litoral», ha confirmado el organismo dependiente del Gobierno en un comunicado publicado en su página web oficial.