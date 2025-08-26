Aviso urgente de la AEMET por lo que llega hoy a la Comunidad Valenciana: las zonas afectadas

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta amarilla, el nivel máximo de aviso, por lluvias y tormentas en la Comunidad Valenciana. La AEMET ha confirmado el aviso para la jornada del miércoles 27 de agosto en algunos puntos del norte interior de la provincia de Castellón. Consulta en este artículo todo lo que dice la AEMET con respecto al tiempo en la Comunidad Valenciana.

LA AEMET ha activado la alerta amarilla por lluvias y tormentas en el norte de la provincia de Castellón durante el miércoles 27 de agosto. «Avisos activados pasado mañana en Comunidad Valenciana por tormentas y lluvias. Nivel máximo de aviso: amarillo», ha informado en un comunicado emitido en las redes sociales sobre las lluvias que ya arreciaron durante la jornada del lunes en el interior de la provincia.

25/08 11:42 Avisos activos pasado mañana en Comunitat Valenciana por tormentas y lluvias. Nivel máximo de aviso: amarillo.

Los fenómenos atmosféricos adversos están previstos para el miércoles 27 de agosto a partir de las 12 horas y finalizarán sobre la medianoche. En la zona del interior norte de la provincia de Castellón se espera una precipitación acumulada de 30 mm en una hora y también hay una posibilidad del 40% al 70% de que haya granizo.

Según especifica la AEMET sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana, un aviso de nivel amarillo por tormentas indica que en la zona afectada se esperan tormentas fuertes y, dado el carácter de estos fenómenos, existe la posibilidad de que se puedan producir tormentas de intensidad superior de forma puntual.

Esto afectará a las localidades situadas en la zona norte del interior de la provincia de Castellón, como pueden ser Zorita del Maestrazgo (55% de posibilidades de tormenta), Cinctorres (45%), Villafranca del Cid (45%), Castellfort (45%) o Morella (30%).

El tiempo del martes en la Comunidad Valenciana

La AEMET también ha dado su predicción en lo que respecta al tiempo del martes 26 de agosto en la Comunidad Valenciana. Una vez finalizada la última ola de calor, que ya es historia de la zona, las temperaturas encaran apaciguadas la última semana del mes. Por ello, salvo en la provincia de Castellón, donde predominarán los cielos nublados, en el resto de la Comunidad Valenciana brillará el sol.

Las temperaturas más altas de la Comunidad Valenciana estarán en el sur de la provincia de Valencia y en el norte de la de Alicante. El termómetro llegará a marcar durante el día los 37 ºC en Xátiva o 35 ºC en Alcoy. En Valencia se llegará a un máximo de 31 ºC, en Alicante hasta los 34 ºC y en Castellón los termómetros llegarán hasta los 33 ºC.

En resumen, después de temperaturas de récord de hasta 45 ºC, parece que las noches tórridas y los días calurosos ya son historia en la Comunidad Valenciana hasta el próximo verano. Ahora, como confirma la AEMET, hay que estar alerta a los avisos por lluvias y tormentas en el interior de la zona norte de la provincia de Castellón.