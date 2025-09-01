La AEMET lo confirma: la Comunidad Valenciana recibe septiembre con temperaturas extremas

La Comunidad Valenciana recibe el mes de septiembre con altas temperaturas, principalmente en el sur litoral de la provincia de Alicante. En la capital de la Costa Blanca se alcanzarán los 35 ºC durante este lunes 1 de septiembre y alrededor de la zona seguirán las temperaturas veraniegas. Las temperaturas más altas del país estarán en la Comunidad Valenciana en el primer día del mes. Consulta todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana el lunes 1 de septiembre.

Alicante recibe el mes de septiembre como la capital de provincia en la que se marcará una máxima por calor en España. En la capital de la Costa Blanca se llegarán a los 35 ºC este lunes 1 de septiembre. Los termómetros también estarán al alza en el sur litoral de la provincia alicantina, llegando a los 34 ºC en Algorfa o San Isidro y marcando los 33 ºC en Elche. En Orihuela o Crevillente también se llegará a estos registros.

Las temperaturas irán en descenso en el norte del interior y litoral de la provincia de Alicante y también en Valencia. En la capital de la Comunidad Valenciana habrá una máxima de 31 grados y una mínima de 23 durante la noche. La temperatura máxima en la zona estará en Gandía, donde a hora punta de la tarde los termómetros llegarán a marcar 32 grados.

Las temperaturas también irán en descenso en la provincia de Castellón, donde no se esperan lluvias después de una semana marcada por las tormentas en la zona norte del interior. En la capital habrá una máxima de 30 ºC y una mínima de 20 ºC, mientras que en lugares como Morella la máxima será de 24 ºC y la mínima de 19 ºC. Así que septiembre llega con una bajada de temperaturas en el norte de la Comunidad Valenciana.

El tiempo en la Comunidad Valenciana

La AEMET ha dejado claro a través de su página web la predicción del tiempo en la Comunidad Valenciana para este lunes 1 de septiembre. «Cielo poco nuboso en general, con nubosidad de evolución diurna en el tercio norte, donde no descarta algún chubasco ocasionalmente con tormenta por la tarde. Temperaturas mínimas sin grandes cambios y máximas en descenso en todo el interior y en la mitad sur de Valencia, en ascenso en el litoral sur de Alicante y sin cambios en el resto. Viento flojo a moderado del oeste y noroeste, girando por la tarde a componente este en el litoral», ha publicado en un comunicado.

Así que septiembre recibe a la Comunidad Valenciana con temperaturas altas, principalmente en la provincia de Alicante. La capital de la Costa Blanca será la capital de provincia con temperaturas más altas en toda la península, llegando a los 35 ºC en las horas punta de la tarde. Parece que durante la semana irán bajando las máximas en el litoral sur de la provincia alicantina.