Un hombre se atrinchera con varias escopetas en su casa en Agost (Alicante)

Un hombre de 25 años se atrincheró este miércoles con varias escopetas -aunque sin rehenes- en su domicilio de Agost, en Alicante. A las 09:30 horas del jueves, continúa encerrado en su vivienda.

Un equipo formado por psicólogos y negociadores de la Guardia Civil, así como sus padres, hermano y otros familiares, están en contacto con él, pero todavía no han conseguido que se entregue.

De esta manera, el domicilio del atrincherado, en la calle Fermín Sánchez de la localidad, continúa rodeado por un amplio dispositivo de la Guardia Civil en un suceso sin rehenes ni daños personales. El joven disponía de varias armas de fuego en su domicilio, ya que se trata de una familia con tradición de caza.

Fuentes de la investigación han declarado a Efe que confían que «con paciencia» el hombre deponga su actitud y abra el domicilio para entregarse sin que la situación llegue más allá.

Según ha informado el alcalde, Juanjo Castelló, los hechos se iniciaron sobre las 02:00 horas del miércoles, momento en el que el padre del atrincherado llamó a la Policía Local para alertar de que el joven se había encerrado en su habitación con una escopeta. Varios agentes se personaron en el domicilio, pero no lograron que saliera.

Posteriormente, se activó un gran dispositivo policial y hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil, negociadores y psicólogos, que continúan hablando con el implicado.

Por el momento, no ha sido necesario desalojar los edificios de la calle del suceso.