España cada vez es un atractivo mayor para el turismo internacional; y muchos de estos visitantes quedan tan enamorados de nuestro país que deciden adquirir viviendas, y en la mayoría de casos de lujo. De esta forma, las ciudades favoritas de los extranjeros para adquirir viviendas se encuentran en la costa o bien son capitales importantes.

Así, entre las zonas en las que más compran viviendas de lujo los extranjeros podemos encontrar Málaga, Baleares, Alicante, además de Madrid y Barcelona.

Por tanto, el creciente interés internacional está impulsando el mercado de las viviendas de lujo en España. El motivo es que España es uno de los lugares más atractivos por su clima, el estilo de vida y la calidad de sus construcciones, según Spainhouses.

Sin duda, esta posición de España como lugar idílico para vivir para los extranjeros se ha reforzado aún más con la posibilidad del teletrabajo, así como con la tendencia de los nómadas digitales, que suelen tener la costa española como predilección como es el caso de Málaga.

Viviendas de lujo como experiencia

Este tipo de compradores suelen buscar principalmente villas frente al mar con diseño contemporáneo o fincas tradicionales completamente restauradas, es decir, viviendas de lujo que combinan arquitectura de vanguardia, acabados de la mayor calidad y entornos únicos.

El estilo de vida que buscan es la privacidad, las vistas espectaculares, diseño y servicios premium. Además, suelen contar con filtros específicos para características de alta gama —como piscinas, jardines, terrazas o seguridad—, así la experiencia de búsqueda se alinea con las expectativas del comprador más exigente.

Por tanto, según los últimos datos, el mercado de lujo en España continúa su evolución positiva, con un aumento de compradores procedentes de países como Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Emiratos Árabes.

Casas de más de 1 millón de euros en la costa

Las provincias de Málaga, Baleares, Madrid, Alicante y Barcelona concentran el 84% de todas las viviendas de lujo de más de un millón de euros disponibles en España.

En concreto, hay 43.707 viviendas de lujo en el mercado español con precios superiores al millón de euros. En Baleares es donde más viviendas de este tipo se concentran, ya que suponen el 23% del total nacional. Le sigue, muy de cerca, Málaga con el 20% del total, y a continuación están Madrid (14% del total), Alicante (11%), Barcelona (11%) y Gerona (6%).

También existe, dentro del propio mundo de lujo, un terreno aún más exclusivo, como es el de las viviendas de ultralujo, aquellas con un precio superior a los tres millones de euros. Las 8.725 propiedades de este precio que había anunciadas a principios de agosto se concentran principalmente en Baleares (3.005 anuncios; el 34% del total) y Málaga (2.721 anuncios; 31%). Les siguen Madrid (1.021; 12%), Barcelona (535; 6%), Alicante (447; 5%), Gerona (293; 3%) y Santa Cruz de Tenerife (245, 3%). Mientras que en un total de 9 provincias no hay viviendas en el mercado por encima de los tres millones de euros, según Idealista.