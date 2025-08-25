Ver para creer: el pueblo de Alicante a menos de 40 minutos de la playa con casas por 39.500€

Rubén Darío prefería veranear en el norte, pero la realidad es que si siempre has soñado con comprar una casa en la playa las mejores ofertas vas a encontrarlas en la costa valenciana.

Quizás pienses que allí todo es muy caro, pero el problema es que la mayoría no saben dónde buscar. Por ejemplo, en Alicante es muy fácil encontrar pueblos de interior a media hora del mar pero con precios propios de la España vaciada.

El ejemplo más claro es Biar, un pueblo de apenas 3.600 habitantes en Alicante y desde el que puedes llegar a la playa de El Campello en menos de 40 minutos. Lo mejor es que hay viviendas por debajo de los 50.000 euros.

El pueblo de Alicante con casas de menos de 40.000 euros a pocos minutos de la playa

Según el último informe del portal inmobiliario Idealista, en Biar el precio medio del metro cuadrado es de 788 euros. Es decir, puedes adquirir una vivienda de 100 metros cuadrados por menos de 80.000 euros.

No obstante, esto sólo es una media. La realidad es que si dedicas un tiempo a buscar buenas ofertas, vas a encontrarte con auténticos chollazos. Podrás adquirir una vivienda cerca del mar por lo que te costaría un coche.

Por ejemplo, hay un chalet independiente a la venta por sólo 39.500 euros. Tiene dos habitaciones, una terraza, un baño y una parcela de 13.445 metros cuadrados.

Pero este tipo de ofertas no es la excepción. En el mismo centro del pueblo venden una propiedad con dos habitaciones, un baño y balcón por 43.000 euros.

Y sin salir de Biar hay otra casa a la venta de 90 metros cuadrados, tres habitaciones, un baño y orientación norte por 49.900 euros. Como ves, todas están por debajo de la media del metro cuadrado.

Dónde comprar una casa en Alicante si tienes un buen presupuesto

Los pueblos con casas baratas no sólo son una buena opción si vas justo de dinero, también son una alternativa a estudiar si tienes la suerte de contar con un gran presupuesto.

Si ya de por sí te podías permitir una buena casa, en un lugar como Biar puedes aspirar a vivir en una auténtica mansión de lujo. Y todo eso a 40 minutos de Alicante y media hora del mar.

La opción más cara a la venta es una vivienda de 2.500.000 de euros. Estamos hablando de una casa totalmente reformada, con 1.800 metros cuadrados, siete habitaciones, gimnasio, piscina exterior y cubierta, zona de squash, etc.

Por un millón menos también hay disponible una finca preciosa en medio de la montaña. Perfecta para desconectar de la gran ciudad y llevar a todos los invitados que quieras.

Por qué comprar una casa en un pueblo de interior es la mejor opción para estar cerca de la playa

Hay gente que para comprar una casa sabe que hay que ponerse creativos y hasta se plantea mudarse a antiguos pueblos fantasma. Sin embargo, la mejor opción si sueñas con la playa es mucho más ingeniosa.

Puede parecerte muy poco intuitivo, pero la geografía de España y las carreteras valencianas te permiten mudarte a un pueblo de interior y quedarte cerca de la playa.

Estar en un municipio con mar hace que el precio se encarezca muchísimo. En cambio, aquellos pueblos que dentro de sus fronteras no tienen playa son bastante más baratos.

Es decir, mantienen las ventajas de vivir en un pueblo de interior, pero si coges el coche puedes llegar al mar en media hora. Te quedas con lo mejor de ambos mundos.