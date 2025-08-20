El pueblo favorito de Rubén Darío para veranear: casas enormes al lado del mar por menos de 60.000€

Asturias tiene zonas muy cotizadas con casas baratas, pero ningún sitio es tan sorprendente como el concejo de Soto del Barco. Pese a disponer de playa, vistas al mar y ser conocido en toda España, todavía es posible encontrar chollazos inmobiliarios.

En su día en sus calles veraneaban ilustres como Joaquín Sorolla o Rubén Darío, pero en 2025 podrías hacerlo tú. La clave es que hay más de una vivienda a la venta por debajo de los 60.000 euros.

Necesitan alguna reforma, pero no estamos hablando de casas pequeñas y alejadas del mar, sino de viviendas unifamiliares de varios pisos y que rozan los 200 metros cuadrados, con un atardecer que se cuela por las ventanas como una postal.

El pueblo asturiano con vistas al mar donde adquirir una vivienda tirada de precio

De entre todas las ofertas disponibles en Idealista para adquirir una vivienda en el concejo de Soto del Barco, hay una que destaca por encima del resto. Está en la carretera de Pravia y dispone de 191 metros cuadrados. ¿Cuánto crees que cuesta?

Pese a sus ocho habitaciones, tres baños y una planta baja con acceso independiente que hasta podría transformarse en una vivienda adicional, está a la venta por sólo 59.900 euros.

La parte negativa es que necesita bastantes reformas, pero el precio podría seguir por debajo de lo que te costaría una casa en el norte de España de ese tamaño y cerca del mar.

Lo sorprendente es que no es la única casa asequible en el concejo de Soto del Barco. Si te desplazas hasta La Corrala vas a toparte con una vivienda de 65 metros cuadrados y tres habitaciones por 30.000 euros. También necesita una reforma.

Por qué debes veranear en Soto del Barco: casas baratas y el mar a tiro de piedra

Soto del Barco es un paraíso por descubrir para los amantes del norte de España. Está bañado por el río Nalón y puede presumir de tener playas espectaculares como la de Los Quebrantos.

Además, combina el encanto rural de Asturias con la costa, pero sin renunciar a buenos servicios y conexión tanto con el tren como por carretera. De hecho, en media hora puedes llegar desde Gijón y desde Oviedo.

No pienses que vas a ser la primera persona en veranear en esta joya asturiana. Joaquín Sorolla ya pasó por sus playas a inicios del siglo XX y Rubén Darío llegó a establecer su residencia.

En todo caso, vas a toparte con un ambiente tranquilo, ya que únicamente tiene 4.000 habitantes durante el año, pero en verano se suma alguno más para disfrutar de las vacaciones.

La clave para elegir una casa donde veranear en vacaciones

Comprar una segunda residencia en España es difícil y puede dar la sensación de que es imposible encontrar ofertas. Por ejemplo, en los portales inmobiliarios las casas no duran anunciadas más de una semana.

Para saber si un pueblo es el adecuado para que establezcas tu casa de vacaciones debes fijarte en los pequeños detalles. Conexiones por carretera, calidad de sus playas, tipo de turismo, servicios, etc.

En el caso de Soto del Barco cumple con todos los requisitos holgadamente, pero con un extra: si te lanzas a comprar una casa no deberás preparar ni tener ahorrada una cantidad de dinero descomunal.