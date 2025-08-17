El antiguo pueblo fantasma arrasado por la crisis a 40 minutos de Madrid: hoy está lleno de chollos inmobiliarios

Hay expertos inmobiliarios que dan buenas recomendaciones para adquirir una vivienda cerca de la capital de España, pero hay un pueblo a sólo 40 minutos en coche de Madrid del que siempre se olvidan.

Hablamos de Valdeluz, un lugar de Guadalajara que durante años fue un símbolo internacional de la burbuja inmobiliaria de España. Desde su planificación hace casi 20 años, se ha transformado en una oportunidad única.

El objetivo era convertirse en un proyecto residencial ligado al AVE Madrid-Barcelona con capacidad para más de 30.000 habitantes. Conla crisis del ladrilllo pasó a ser un pueblo fantasma, peligroso, con okupas y con malos servicios.

Después de años de esfuerzo la imagen de Valdeluz ha dado un giro de 180 grados. Ahora es el lugar perfecto para comprar una casa barata, estar bien conectado con Madrid y disfrutar de una seguridad inimaginable en la capital.

El pueblo a 40 minutos de Madrid para comprar casa: una transformación absoluta

En 2007 comenzó a notarse que el futuro de Valdeluz no estaba garantizado, ya que sólo vivían 37 vecinos y los servicios brillaban por su ausencia, pero a partir de 2010 la situación comenzó a cambiar.

Todavía siguen lejos de la capacidad prevista de 30.000 personas, pero ya hay más de 4.000 vecinos empadronados. De un esqueleto de hormigón que ocupaba portadas como ejemplo del derroche económico, se ha pasado a un pueblo nuevo y encantador.

Lo mejor es que todavía hay poca gente que lo conozca, por lo que los precios parecen de otra época. Por ejemplo, si buscas en Idealista casas en Yebes vas a darte cuenta de que las mejoras ofertas están en Valdeluz.

Hay viviendas por 146.000 euros con piscina y garaje incluido, casas en residenciales con zona de gimnasio, trastero y pádel por 165.000 euros y chollazos que casi no superan los 100.000 euros.

Por qué Valdeluz es el lugar perfecto para que los madrileños adquieran una vivienda

Valdeluz ha visto como en los últimos años sus calles se llenan de nuevos residentes. Estos vecinos son una mezcla de jóvenes que ven imposible adquirir su primera vivienda, divorciados que necesitan un nuevo hogar y personas mayores que no podían pagar el alquiler en Madrid.

Gracias a ello, la ventaja de vivir en Valdeluz no sólo es que esté a 60 kilómetros de Madrid o que las viviendas sean más baratas. Además, es que el ambiente es muy acogedor.

A eso tienes que sumarle que lograr la financiación para vivir en Valdeluz es relativamente más sencillo. Muchas de las propiedades pertenecen todavía a los bancos, que te pondrán mayores facilidades para adquirir una hipoteca con ellos.

El pueblo para vivir cerca de Madrid y crear un plan de futuro

También debes ver Valdeluz como una inversión inmobiliaria de cara al futuro. La situación en Yebes-Valdeluz ya es buena, pero en los próximos años el lugar estará más cotizado.

Desde el consistorio ya han recibido peticiones para realizar nuevos desarrollos residenciales, se están vendiendo terrenos y hay promotoras comercializando con viviendas de nueva construcción.

De lo que fue un fracaso se ha pasado a una oportunidad, para poder iniciar un proyecto de vida que en cualquier otro lugar te costaría cientos de miles de euros. Y, lo mejor de todo es que podrás seguir trabajando en una gran ciudad.