El delivery ha sido durante muchos años sólo una opción para poder recibir comida a domicilio de la forma más cómoda. Sin embargo, con el tiempo se han ido añadiendo más servicios como poder recibir los productos de la farmacia en casa, mientras que otros sectores como moda y belleza cada vez ganan más cuota de mercado en este tipo de plataformas. En concreto, según los últimos datos que ha facilitado la compañía Glovo a OKDIARIO, se han incrementado un 20% las ventas en Glovo de moda y belleza durante el mes de diciembre, coincidiendo con festividades como la Navidad y otras celebraciones como los Reyes Magos.

De esta forma, las ventas de Glovo en los productos de moda y belleza han crecido un 20% más en diciembre, en comparación con la del año en pedidos de regalos de este tipo. Asimismo, hay unos regalos que son los más solicitados y que nos ayudan a conocer mejor los gustos de los consumidores y sus cambios de hábitos.

Dentro del Top de los regalos más pedidos en Glovo destacan los perfumes, las mascarillas faciales y las máscaras de pestañas.

Los regalos más venidos en Glovo

Top 1: perfumes (más de 2.500 perfumes vendidos en diciembre)

Top 2: mascarillas cosméticas (1.123 unidades vendidas)

Top 3: máscara de pestañas (830 unidades vendidas)

Sin duda, estos datos reflejan que los regalos favoritos en las fechas navideñas y de los Reyes Magos son los productos de cosmética, que en esta ocasión dejan por detrás al sector de la moda. De igual forma, también hay que tener en cuenta que la comida para llevar de los delivery en estas fechas tan especiales de diciembre y enero, como es Año Nuevo, han seguido teniendo un papel muy importante.

Just Eat disparó sus ventas en Año Nuevo

Los españoles cada vez cocinan menos en casa para cenas tan especiales como pueden ser Nochebuena, Nochevieja o incluso Navidad. El motivo es que sobre todo las generaciones más jóvenes ya no continúan con la tradición de tener que preparar la comida en casa y se inclinan por otras opciones como puede ser contratar un catering, pedir delivery en casa o comprar los platos preparados que se pueden encontrar en varios supermercados. En estos casos, el delivery suele ser una de las primeras opciones, y en el caso de Just Eat España han explicado a OKDIARIO que «Año Nuevo es el día con más pedidos de todo el año para Just Eat en España». Además de que durante este mismo día, es decir, el 1 de enero, las provincias que más delivery de Just Eat consumen son Albacete, Alicante, Gerona, Baleares, Murcia y Valencia.

De igual forma, hay un plato que suele ser el favorito y el que más piden los consumidores en estas fechas tan especiales, se trata de las hamburguesas. «La hamburguesa es el plato más pedido tanto en Navidad como en el día de Año Nuevo», aseguran desde Just Eat.

Por otro lado, Año Nuevo no es el único día del año en la que más se incrementan los pedidos para el sector del delivery, debido a que también aumenta la demanda en el Día de Reyes y el día del Sorteo de la Lotería de Navidad, que son fechas que históricamente se encuentran en el Top de días con más pedidos de todo el año.