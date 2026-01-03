Los españoles cada vez cocinan menos en casa para cenas tan especiales como pueden ser Nochebuena, Nochevieja o incluso Navidad. El motivo es que sobre todo las generaciones más jóvenes ya no continúan con la tradición de tener que preparar la comida en casa y se inclinan por otras opciones como puede ser contratar un catering, pedir delivery en casa o comprar los platos preparados que se pueden encontrar en varios supermercados. En concreto, el delivery suele ser una de las primeras opciones, y en el caso de Just Eat España han explicado a OKDIARIO que «Año Nuevo es el día con más pedidos de todo el año para Just Eat en España». Además de que durante este mismo día, es decir, el 1 de enero, las provincias que más delivery de Just Eat consumen son Albacete, Alicante, Gerona, Baleares, Murcia y Valencia.

De igual forma, hay un plato que suele ser el favorito y el que más piden los consumidores en estas fechas tan especiales, se trata de las hamburguesas. «La hamburguesa es el plato más pedido tanto en Navidad como en el día de Año Nuevo», aseguran desde Just Eat.

Por otro lado, Año Nuevo no es el único día del año en la que más se incrementan los pedidos para el sector del delivery, debido a que también aumenta la demanda en fechas como el Día de Reyes, el día del Sorteo de la Lotería de Navidad, que son fechas que históricamente se encuentran en el Top de días con más pedidos de todo el año.

Las provincias que piden más Just Eat

Como ya hemos explicado en el día de Año Nuevo, el mayor número de pedidos se realizan desde Albacete, Alicante, Gerona, Baleares, Murcia y Valencia. Sin embargo, las provincias en las que más se consume delivery en estas fechas únicas, cambian mucho según el día y la festividad de la que se trate.

De esta forma, en el Día de Reyes, las provincias con más demanda de delivery, según los datos de Just Eat, son Cádiz, Córdoba, Jaén, Las Palmas y Sevilla, mientras que en el día del Sorteo de la Lotería Nacional, el 22 de diciembre, este aumento de demanda se produce en Guipúzcoa y Vizcaya.

El ‘delivery’ para pedir regalos

Otro de los datos que llama la atención es que el 40% de los españoles ya elige el delivery para completar sus compras durante estas fiestas navideñas, es decir, para adquirir productos de última hora o incluso regalos, por lo que se espera que también se aumente esta demanda de cara a la celebración de los Reyes Magos.

Este cambio en los hábitos de los consumidores es consecuencia de que el 13% de los consumidores reconoce que ya considera el delivery como la opción más cómoda y rápida para las compras de Navidad.

Asimismo, como novedad este año hay que destacar que los dulces navideños, como el turrón, ya se pueden pedir a través de la plataforma de Just Eat con hasta 6 días de antelación a la fecha de entrega. De esta forma, tanto el turrón como el mazapán y los polvorones pueden llegar a nuestra casa de forma rápida, en caso de que surja una emergencia navideña, y sin tener que ir a comprarlo al supermercado.