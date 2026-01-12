La escalada de los valores de tecnología en Bolsa y la explosión de la inteligencia artificial (IA) empiezan a preocupar seriamente a la banca mundial en general y a la española en particular. La idea generalizada es que estamos en una nueva burbuja que terminará por estallar y su temor es que afecte al resto de la economía.

Fuentes del sector financiero aseguran que «empieza a planear el recuerdo de la burbuja puntocom de principios de la década de 2000 y de la gran crisis financiera que comenzó en 2007, con el estallido de la burbuja inmobiliaria en España. Cada vez más voces autorizadas muestran su temor a que se repita la jugada con la tecnología y que acabe en una crisis económica general».

La euforia por la IA explica la locura inversora por el sector tecnológico, que se ha centrado además en muy pocos valores: Nvidia, que se ha convertido en la mayor empresa del mundo con más de 4 billones de dólares de capitalización, es el paradigma, pero el resto de grandes del sector también han subido con fuerza. Es el caso de Alphabet (Google), Meta (Facebook), Microsoft, Amazon y Apple.

Además, vivimos un frenesí inversor en centros de datos (necesarios para el desarrollo de la IA), con protagonistas de la vieja economía como la constructora ACS. El BCE y el Banco de España también han alertado de las excesivas valoraciones del sector y del riesgo de fuertes correcciones.

Aunque no se refirió en concreto a la tecnología, el consejero delegado de JP Morgan, Jamie Dimon, alertó hace unas semanas de que hay cosas en el mercado que no le gustan y que aconsejan cautela: «Mi antena se activa cuando pasan estas cosas. Probablemente no debería decir esto, pero cuando ves una cucaracha, seguramente hay más. Todo el mundo debe estar sobre aviso».

Ante estos temores a una burbuja en la tecnología, la banca española está incrementando su prudencia a la hora de dar crédito a empresas. Como adelantó OKDIARIO, las entidades financieras están cerrando el grifo del crédito unsecured, es decir, sin garantía real, y exigen cada vez más colateral hipotecario. Se cura en salud ante un eventual cambio de ciclo provocado por la debilidad de las grandes economías occidentales. Pero las fuentes citadas aseguran que el posible contagio del estallido de la burbuja de la IA a la economía real también contribuye a esos temores.

Diferencias con otras burbujas

Otros expertos, sobre todo analistas bursátiles, descartan que estemos en una repetición de la burbuja de internet. A su juicio, ahora hay dos diferencias fundamentales con aquel fenómeno: por un lado, ahora la inversión va a empresas sólidas con grandes beneficios, mientras que entonces había miles de startups sin negocio real ni perspectivas de ganar dinero; por otro, aunque las valoraciones son muy elevadas, aún están lejos de las que se alcanzaron entonces.

Así, el PER (precio de las acciones dividido por el beneficio de las empresas, la medida más común de valoración bursátil) del índice tecnológico Nasdaq se encuentra en unas 30 veces los beneficios, cuando en el año 2000 llegó a alcanzar las 60 veces.