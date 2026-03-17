Indra Group ha reunido a más de 330 empresas y pymes procedentes de nueve comunidades autónomas del Corredor Norte de España con el objetivo de impulsar su participación en los grandes Programas Especiales de Modernización de Defensa. El encuentro, celebrado en la Fábrica de Armas de La Vega en Oviedo, forma parte del III Encuentro del Ecosistema de la Industria Nacional de Defensa organizado por la compañía para reforzar la cadena industrial vinculada a esos programas (PEM), que han disparado su disposición económica y, por tanto, sus capacidades.

La jornada, inaugurada por la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha contado también con la participación del presidente de Indra Group, Ángel Escribano, y del consejero delegado del grupo, José Vicente de los Mozos, así como con representantes de los gobiernos autonómicos de Asturias, Galicia y Castilla y León y ejecutivos de cientos de empresas del sector tecnológico e industrial.

El objetivo es integrar al tejido empresarial del norte de España en los planes industriales asociados a los programas de Defensa que se irán desplegando en los próximos años. Según los datos de la compañía, cerca de un 30% de las empresas presentes ya son proveedoras de Indra, en su mayoría pymes y centros tecnológicos, mientras que otras muchas buscan incorporarse a la cadena de suministro de la multinacional.

El presidente de Indra, Ángel Escribano, ha remarcado el papel de la compañía como tractor industrial en el sector de la Defensa en España (movido, evidentemente, por la gran cantidad de fondos públicos recibidos) y ha defendido la necesidad de reforzar un ecosistema tecnológico nacional fuerte.

En el caso de Asturias, Escribano ha recordado la creación de una nueva filial especializada en vehículos terrestres (Indra Land Vehicles) y la apertura de nuevas instalaciones en la región en menos de un año, una iniciativa que busca convertir al Principado en uno de los motores de la transformación industrial del grupo.

Un ecosistema industrial en expansión

La jornada ha servido para reforzar la colaboración entre empresas industriales, tecnológicas y centros de investigación que aspiran a participar en los programas de Defensa, que cuentan con un despliegue superior a los 14.000 millones de fondos públicos, aunque se espera que esto llegue incluso a duplicarse.

En estos debates participaron compañías y entidades tecnológicas de distintos puntos del Corredor Norte, como Asturfeito (Asturias), INMAPA (Castilla y León), NIASA (País Vasco) o Lecitrailer (Aragón), además del Barcelona Supercomputing Center y otras firmas especializadas en electrónica y tecnología avanzada.

Reforzar la cadena de suministro

Indra ha aprovechado el encuentro para firmar nuevos contratos y acuerdos de colaboración con muchas de las empresas que se han reunido allí, extendiendo su red. La idea, además de generar empleo y repartir parte de lo obtenido en los fondos, es maximizar el impacto que la propia compañía tiene. Es decir, gracias a los fondos, incrementar su presencia de cara a convertirse en ese campeón de Defensa que, teóricamente, está formando España. Muchos de estos proyectos firmados cuentan ya con mecanismos de prefinanciación, lo que permitirá acelerar su integración en los programas industriales vinculados a los PEM.

Actualmente, la multinacional española cuenta con una cadena de suministro en defensa formada por más de 1.000 empresas y aliados industriales, y ha identificado además otras 320 compañías potenciales que podrían incorporarse a este ecosistema en el futuro.

Desde la compañía defienden que el fortalecimiento de esta red industrial es clave para consolidar capacidades tecnológicas nacionales y reforzar la autonomía estratégica europea en un contexto internacional cada vez más marcado por la competencia tecnológica y la seguridad.