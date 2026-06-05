En este contexto, Tinsa ha analizado que la tasa interanual del 15,4% del Índice General en mayo ha supuesto un crecimiento «muy superior» al de la inflación (3,2), con un incremento de 11,9 puntos porcentuales más.

Según ha informado este viernes Tinsa by Accumin en un comunicado, la evolución de los precios en todas las áreas ha registrado un incremento del 1,3% en tasa mensual en mayo y un 15,4% en el último año , de acuerdo con las cifras aportadas por la compañía.

El precio de la vivienda ha registrado una variación interanual del 16,8%, alcanzando por primera vez en términos nominales los máximos del año 2007. Todo ello mientras el Gobierno de Sánchez promete miles de viviendas para solventar la falta de oferta que nunca llegan a materializarse.

En cuanto a la variación mensual de los grupos, las áreas metropolitanas (2,1%) y la costa mediterránea (1,8%) han acelerado la evolución del precio de la vivienda nueva y usada, mientras que las capitales, las grandes ciudades (1,3%) y las islas (0,5%) han sostenido el impulso.

«La actividad de compraventa de vivienda se ha moderado levemente en el primer trimestre de 2026 con respecto al mismo periodo del año anterior», ha explicado la directora del Servicio de Estudios de Tinsa by Accumin, Cristina Arias.

Finalmente, en términos nominales, el precio medio ha superado los máximos de la burbuja de 2007 en un 25% en las islas y en 1% en las capitales españolas, alcanzando máximos en las áreas metropolitanas.

276.000 viviendas no construidas

El Gobierno de Sánchez ha hecho numerosas promesas en materia de vivienda en los últimos años. Sin embargo, su reflejo contable, según datos aportados por la IGAE, es muy inferior. Las viviendas prometidas por Sánchez son muchas más que las que se han llegado a materializar.

Ya en febrero de 2021 el Ejecutivo aseguró que dedicaría 1.000 millones de euros a fomentar vivienda asequible. La realidad es que en ese año destinó únicamente 55 millones.

En marzo de 2023 reactivó muy superficialmente la operación Campamento prometiendo la construcción de 20.000 viviendas en suelo del Ministerio de Defensa. A mayo de 2026 todavía no se ha construido ni una sola casa del mencionado proyecto.

Unos meses más tarde, con los primeros coletazos de la grave crisis de vivienda que atraviesa España, Sánchez hizo un anuncio electoral en el que aseguró que su Gobierno construiría 183.000 nuevas viviendas.

Un año más tarde, en 2024, anunció que levantaría otras 4.000 viviendas más con ayuda del Instituto de Crédito Oficial (ICO). En julio de 2025, Isabel Rodríguez, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, volvió a prometer que el Gobierno pondría a disposición de la ciudadanía 13.000 viviendas públicas «en los próximos meses».

Por aquel entonces, los de Sánchez sólo habían entregado 350 pisos de los más de 200.000 prometidos. Cabe destacar que hace tan solo unos meses Sánchez aseguró que construirían otras 15.000 viviendas. Un hecho que tampoco se ha materializado.