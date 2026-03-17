Los científicos no dan crédito: nace la ‘rana zombi’, el primer animal en el Amazonas que solo emerge cuando llueve

La rana zombi es la nueva especie que fue descubierta algunos meses por un grupo de investigadores alemanes que se encontraron con este anfibio en el Amazonas después de varios años de estudio. Al parecer y según los estudios que han sido publicados desde Alemania, esta rana zombi sólo emerge a la tierra después de que aparezca la lluvia. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el descubrimiento de la rana zombi.

Rana zombi. Así es como se ha denominado a una nueva especie que se ha descubierto en el Amazonas, concretamente en la Guayana Francesa y el norte de Brasil. La Synapturanus zombie sp, que pertenece al género de los Synapturanus, fue descubierta hace unos meses después de varios años de investigaciones por parte de un grupo de expertas alemanas. Este hallazgo fue confirmado en un comunicado emitido por la Colección de Historia Natural Senckenberg en Dresde, Alemania.

El herpetólogo alemán, Raffael Ernst, ha sido el líder de este proyecto que finalmente ha acabado siendo un éxito. Para dar con esta nueva especie, denominada rana zombie, este experto pasó dos años solo en el Amazonas con el objetivo de investigar las repercusiones de la pérdida de la biodiversidad provocada por el hombre. Mientras tanto, de repente encontró a una rana que sólo aparecía después de las lluvias.

La rana zombi del Amazonas

Fue una «mezcla de saber qué hacer, dónde buscar y mucha suerte», escribió Raffael Ernst en el estudio publicado en la revista Zoologischer Anzeiger. «No es tan fácil encontrarlos o recolectarlos porque tienen tiempos de actividad realmente cortos», puso en valor este experto que reunió a un grupo de investigadores internacionales con el objetivo de tener más información sobre esta rana zombie, que se catalogó en tres especies diferentes, todas del mismo género, llamadas Synapturanus. Todos ellos fueron descubiertos en lo que se denomina Escudo Guayanés, que abarca áreas de selva tropical en Guyana, Guayana Francesa y Brasil.

«Los sonidos de las ranas macho sólo se pueden escuchar después o durante las fuertes lluvias», explicó sobre una rana zombie a la que describen como un anfibio de 40 milímetros de extensión con un hocico puntiagudo y de color naranja. También incidieron en sus pequeñas manchas anaranjadas que solo salen a la luz después de las lluvias. «Así que una vez que escuchas una nueva llamada, puedes estar bastante seguro de que realmente tienes nuevas especies. Y luego tienes que desenterrarlas y te llenas de barro, porque están escondidas bajo tierra, y suelen salir solo cuando llueve», informó este experto.

Raffael Ernst apuntó en el estudio publicado en Alemania que «hasta ahora se ha prestado poca atención científica a este género porque sus hábitats son de difícil acceso y sus áreas de distribución son muy reducidas». «Sus sonidos son bastante difíciles de diferenciar», dijo dejando claro que los emiten desde bajo de la tierra. Este experto alemán también explicó lo que motivó a catalogarla como rana zombi, y fue elegido porque «son los investigadores los que parecen zombis cuando extraen a las ranas del suelo», ya que les obliga a estar despiertos durante toda la noche.

«Suponemos que hay seis veces más especies de Synapturanus que las que hemos descrito hasta ahora. Por tanto, queda mucho trabajo por hacer, sobre todo porque todavía no podemos evaluar de forma concluyente el estado de riesgo de la especie debido a la compleja situación de los datos», finalizó el autor de este estudio sobre el descubrimiento de la rana zombie, la nueva especie que surca por el Amazonas después de episodios de lluvias.