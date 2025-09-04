Alerta máxima en la Comunidad Valenciana: la AEMET confirma un giro drástico del tiempo

La Comunidad Valenciana está en alerta amarilla este jueves 4 de septiembre. La AEMET ha avisado sobre posibles chubascos acompañados de tormentas en la zona norte de la provincia de Castellón y también ha declarado una alerta por altas temperaturas en prácticamente todo el litoral de la provincia de Valencia. Consulta el tiempo que hará en Alicante, Valencia, Castellón y en toda la Comunidad Valenciana durante este jueves 4 de septiembre.

El mes de septiembre ha llegado con grandes altas temperaturas en la provincia de Valencia. Después de unos primeros días de mes donde el calor predominó en la provincia de Alicante, en las últimas horas los termómetros están registrando datos relevantes en la provincia de Valencia. Por ello, la AEMET ha emitido una alerta amarilla por altas temperaturas en el litoral norte, interior sur de Valencia y el litoral sur de la provincia.

Esto se traducirá en temperaturas que llegarán a los 37 ºC en el punto máximo del día en Onteniente, Játiva o Liria. Los termómetros también llegarán a los 36 ºC en Mogente o a los 35 ºC en Buñol o Dos Aguas. En Valencia capital las máximas serán de 33 grados y las mínimas de 21 grados.

La AEMET también ha decretado la situación de alerta amarilla en la zona norte de la provincia de Castellón, donde durante la tarde puede que se produzcan chubascos acompañados de tormenta con posibilidad de granizo. Se espera una precipitación de 20 mm por hora en las zonas de Morella o Vinaroz.

Alerta amarilla en la Comunidad Valenciana

«En el norte de Castellón por la tarde, chubascos acompañados de tormenta con probabilidad de que sean localmente fuertes y con granizo. Temperaturas máximas significativamente altas en zonas del prelitoral de Valencia»; estos han sido los fenómenos significativos de los que ha alertado la Comunidad Valenciana en este jueves 4 de septiembre.

03/09 19:06 Avisos activos pasado mañana en Comunitat Valenciana por tormentas y lluvias. Nivel máximo de aviso: amarillo.

Actualizaciones en https://t.co/R3Fs2JzKgr pic.twitter.com/7peo3Ljegl — AEMET Comunitat Valenciana (@AEMET_CValencia) September 3, 2025

Por lo que respecta a la predicción del tiempo, la AEMET ha resaltado que habrá un «predominio de poco nuboso, con nubosidad de evolución diurna en el norte de Castellón, donde se esperan chubascos acompañados de tormenta con probabilidad de que sean localmente fuertes y con granizo». «Temperaturas en ascenso o sin cambios. Viento flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo por la tarde a oeste en el interior de Valencia y en el resto a sur y sureste, con intervalos de intensidad moderada en el litoral», ha resaltado sobre el resto de la Comunidad.

En la provincia de Alicante reinará la calma después de unos primeros días de septiembre de altas temperaturas. En Alicante, la máxima será de 31 ºC con una mínima de 21 ºC, mientras que las temperaturas más altas en la provincia estarán en Orihuela (36 ºC), Alcoy (34 ºC) y Elche (34 ºC). Por la noche los termómetros volverán a dar una tregua a los habitantes de la provincia de Valencia.