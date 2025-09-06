La Comunidad Valenciana recibe el fin de semana con cambios en el tiempo: «Máximas en ascenso»

El verano seguirá en el Mediterráneo durante este fin de semana. El sábado 6 de septiembre las temperaturas suben en la provincia de Valencia y Castellón después de una jornada de alguna tormenta. En Alicante los termómetros siguen al alza con máximas de 31 ºC. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana en este sábado 6 de septiembre.

Tras las tormentas llega la calma a la Comunidad Valenciana. Después de la alerta amarilla decretada por la AEMET por lluvias en Valencia y Castellón para la jornada del viernes, este sábado 6 de septiembre predominarán las temperaturas estables en el Mediterráneo. Las temperaturas máximas irán en ascenso en toda la zona, principalmente en Valencia y Castellón. En Alicante se llegarán a máximas de 31 ºC.

Después de unos primeros días de septiembre marcados por el intenso calor con temperaturas de hasta 37 ºC en diferentes puntos de la Comunidad Valenciana, en Valencia capital este sábado las máximas se quedarán en 28 ºC y las mínimas estarán en 23 ºC. Las temperaturas irán en aumento en la capital y todas las zonas cercanas, llegando a los 32 ºC en Onteniente y a 30 ºC en Játiva. En la provincia de Castellón se rondarán los 28 ºC en la capital con mínimas de 21 durante la noche.

En Alicante sigue instalado el verano con una máxima tope de 32 ºC en Orihuela, mientras que en Alicante y Elche los termómetros llegarán a marcar en la primera hora de la tarde los 31 grados. En toda la provincia se llegará a una media máxima de 30 ºC durante el día y unas mínimas que rondan los 20 ºC durante la noche.

El tiempo del sábado en la Comunidad Valenciana

La AEMET también ha confirmado que «hay baja probabilidad de lluvias débiles o moderadas en Valencia y en el noreste de Alicante durante la madrugada y principio del día» y también se ha confirmado que «hay baja probabilidad de chubascos con tormenta en el interior de la mitad norte al final de la tarde».

«Temperaturas mínimas con cambios ligeros; máximas en ascenso en Valencia y Castellón y con cambios ligeros en Alicante. Viento flojo de componente este, con intervalos de moderado en el sur de Alicante», informa en su predicción diaria del tiempo en la Comunidad Valenciana.

Las temperaturas seguirán al alza en la jornada del domingo para cerrar una primera semana de septiembre marcada por el calor y algunas lluvias en la Comunidad Valenciana. Pese a que las noches tórridas del mes de agosto ya son historia, lo cierto es que en los puntos álgidos del día el verano sigue instalado en las provincias de Valencia y Alicante.