Qué día vuelven los niños al colegio en la Comunidad Valenciana: todos los puentes y festivos del curso 2025-26

Vuelve el colegio en la Comunidad Valenciana. Este lunes 8 de septiembre arranca el curso escolar 2025-2026 en Educación Infantil y Primaria. Los niños vuelven al cole en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón para iniciar un curso que se extenderá hasta el próximo 19 de junio de 2026. El calendario marca seis festivos durante todo el año, además de los días de fiesta que marque cada ayuntamiento. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el calendario escolar y cuándo los niños vuelven al colegio en la Comunidad Valenciana.

Con el mes de septiembre llega la vuelta al colegio para los niños de la Comunidad Valenciana. Después de unas merecidas vacaciones de verano, este lunes 8 de septiembre se inicia el curso escolar 2025-2026 en Educación Infantil y Educación Primaria. Este lunes 8 de septiembre también se inician las clases en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. También en Formación Profesional, Grado Básico, Grado Medio y Grado Superior.

El colegio en la Comunidad Valenciana finalizará el próximo 19 de junio de 2025. Durante el curso escolar 2025-2026 habrá hasta cuatro festivos más las festividades que establezcan todos los ayuntamientos. Como suele ser habitual, habrá dos periodos vacacionales: desde el 23 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026 por Navidad y en Pascua, que será desde el 2 al 13 de abril de 2026.

El calendario del colegio en la Comunidad Valenciana

La Generalitat Valenciana ha informado a través de sus canales oficiales sobre las fechas clave en el calendario escolar 2025-2026 en Alicante, Valencia y Castellón. Estas son las fechas más importantes que debes conocer sobre el colegio en la Comunidad Valenciana durante este curso escolar:

Inicio y final del curso escolar 2025-2026

Educación Infantil y Educación Primaria: se inician el 8 de septiembre de 2025 y finalizarán el 19 de junio de 2026.

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato: se inician el 8 de septiembre de 2025 y finalizarán el 19 de junio de 2026. 3.

Formación Profesional, Grado Básico, Grado Medio y Grado Superior: se inician el 8 de septiembre de 2025 y finalizarán el 19 de junio de 2026.

Períodos de vacaciones del curso 2025-2026

Vacaciones de Navidad: desde el 23 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026 (ambos inclusive).

Vacaciones de Pascua: desde el 2 al 13 de abril de 2026 (ambos inclusive).

Festivos en el curso escolar 2025-2026

Día de la Comunitat Valenciana: 9 de octubre

Día de la Constitución: 8 de diciembre.

Día de San José: 19 de marzo.

Día Internacional de los Trabajadores: 1 de mayo.

La Generalitat también informa que «para saber los días declarados no lectivos en cada municipio se ha de consultar al Consejo Escolar Municipal o al Ayuntamiento correspondiente».

Por lo que respecta a los puentes que habrá durante el curso escolar 2025-2026, la Generalitat ha informado que el único oficial en toda la Comunidad Valenciana será con motivo del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, que cae en viernes. Esto hará que los estudiantes tengan fiesta desde el jueves hasta el lunes.