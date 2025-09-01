Mazón concluirá en 12 meses un colegio de Alicante paralizado durante años con Ximo Puig y Compromís

El Gobierno valenciano de Carlos Mazón abrirá para el inicio del próximo curso el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) La Almadraba, en la ciudad de Alicante. El futuro centro educativo cuenta con un presupuesto de 13,7 millones de euros y garantizará que más de 735 niños de la zona de La Condomina, en la turística Playa San Juan, que actualmente estudian en barracones cuenten con un colegio moderno y adaptado a las necesidades actuales. El centro debía haberse iniciado en 2017, bajo el Gobierno del socialista Ximo Puig y con Compromís al frente de la Conselleria de Educación. A finales de 2022, y con ese mismo Gobierno, la infraestructura seguía varada y sin arrancar. Con la llegada de Carlos Mazón, el proyecto ha tomado un nuevo impulso. Al punto de que estará concluido en 12 meses.

Este lunes, el presidente valenciano ha visitado las obras junto a al alcalde de Alicante, Luis Barcala, y el conseller de Educación, José Antonio Rovira. El centro comenzó a edificarse en abril de 2024, ya con Carlos Mazón en la presidencia. Y tiene un plazo de ejecución en torno a los 20 meses. Esta infraestructura se sumará en unos meses al Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Azorín, de otra localidad alicantina, la de Petrer. Anunciada en 2007 por el Ejecutivo, entonces, de Francisco Camps, retomada por los Gobiernos de Ximo Puig, bajo cuyo mandato sufrió diversos avatares, por lo que resultó paralizada por última vez en 2020, y que también ha revitalizado Carlos Mazón desde su llegada a la Generalitat en 2023.

Lo que ni Camps ni Ximo Puig acabaron, Mazón lo ha concluido a pesar de la asfixia económica del Gobierno de Pedro Sánchez a la Generalitat Valenciana. El instituto está listo y albergará el próximo curso, que arranca en mes y medio, a 800 estudiantes, que estaban en barracones.

Es decir, que en el plazo de sólo 12 meses, un total de 1.500 estudiantes alicantinos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria dejarán atrás las aulas prefabricadas para recibir sus clases en un centro educativo recién construido, tras el impulso que Mazón ha dado a ambas infraestructuras.

El presupuesto del centro alcanza los 13,5 millones de euros. Es decir, un 3,25% más que el presupuesto inicial. Y consta de tres edificios que se edifican sobre una parcela de 12.268 metros cuadrados. En concreto, el bloque de Educación Infantil del futuro colegio Almadraba, se organiza en una sola planta. Incluirá 15 aulas. Todas, con aseos compartidos y salidas directas a zonas exteriores.

El área de Educación Primaria se organiza en en dos niveles con torreón. En la planta baja se situará el comedor con cocina, con capacidad para 600 comensales, las aulas de Primero y el espacio administrativo. En la planta superior se ubicarán las aulas de 2º a 6º y un aula de música, especialmente acondicionada con aislamiento acústico.