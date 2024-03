Una consejera de Compromís en funciones firmó obras para 12 municipios sin autorización de Intervención

La gestión del gobierno valenciano de la pasada legislatura, el que presidió el socialista Ximo Puig, sigue generando un escándalo tras otro. Este martes, el director general de Infraestructuras Educativas del nuevo Ejecutivo del popular Carlos Mazón, Rafael Valcárcel, ha denunciado que la ex consejera de Educación Raquel Tamarit (Compromís) «mintió al afirmar que las obras de Edificant que firmó estando en funciones tenían la conformidad de la Intervención General», porque, según Valcárcel, no sólo no era cierto, sino que la Intervención General no fiscalizó ningún expediente hasta el mes de septiembre.

El conocido como Plan Edificant es un programa de colaboración entre las administraciones autonómica y municipales (Generalitat y Ayuntamientos) para desarrollar infraestructuras educativas en los municipios.

Raquel Tamarit, según la actual Consejería de Educación valenciana, firmó una ampliación de delegación de competencias en 12 municipios valencianos con fecha 12 de julio. Es decir, exactamente una semana antes de que tomara posesión el nuevo consejero José Antonio Rovira.

Y, según Rafael Valcárcel , la consejera saliente «faltó a la verdad en la firma de los documentos al señalar, en el punto 6 de los mismos, que la resolución ha estado previamente fiscalizada de conformidad por la intervención general», aunque, según ha explicado también Rafael Valcárcel «el informe de intervención no existe hasta el 29 de septiembre».

En concreto, Raquel Tamarit dejó comprometidos, según la Consejería de Educación, un total de 65,5 millones de euros, algo que en palabras de Valcárcel: «No comunicó en ningún momento», lo que «demuestra cómo actuaron en el traspaso de poderes», ha manifestado Valcárcel. Cuando la nueva Consejería de Educación ha tenido constancia de lo sucedido es cuando ha anunciado un expediente de lesividad.

Se da la circunstancia de que de los municipios incluidos en los documentos de Raquel Tamarit todos, excepto uno, están gobernados actualmente por los socialistas y Compromís.

Y llama la atención entre ellos uno, el de Mislata, en el que, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes próximas al caso, consta hasta cuatro veces. El municipio de Mislata está gobernado por el PSOE. Y su primer edil es Carlos Fernández Bielsa. Este último, está llamado a ser el vicesecretario general único de la dirección de la ministra Diana Morant al frente del PSOE valenciano.