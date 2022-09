El PP acusa a la consejera de Compromís de «falsear» datos sobre la construcción de colegios

El Partido Popular ha acusado a Raquel Tamarit (Compromís) consejera de Educación del Gobierno valenciano que preside el socialista Ximo Puig de «falsear» datos de construcciones escolares. Según el PP, al Gobierno valenciano le falta por construir en torno al 60% de los de los 124 centros que a los que se comprometió Ximo Puig en 2016.

Ayer, el caso Oltra desató una nueva tormenta sobre el Gobierno valenciano: el titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Valencia decidió llamar a declarar en calidad de imputados al que fuera subsecretario de Mónica Oltra la pasada legislatura y hoy número 2 de la Consejería de Hacienda Francesc Gamero y al ex jefe de Gabinete de Oltra y primer marido de la ex vicepresidenta Miquel Real en el caso que investiga si cargos y/o personal de la Consejería de Oltra -Igualdad y Políticas Inclusivas- supuestamente ocultaron las denuncias de la menor abusada por el entonces marido -segundo cónyuge- de la ex vicepresidenta valenciana.

El impacto de lo ocurrido dejó en segundo plano otras cuestiones y, entre ellas, una singularmente trascendente en medio del reciente inicio del curso escolar. Raquel Tamarit, la consejera de Educación, que también procede de la cuota de Compromís en el Ejecutivo de Ximo Puig, ofreció datos en torno a las infraestructuras educativas. Y dijo que con el denominado Plan Edificant -construcción, reforma y mejora de centros educativos en la Comunidad Valenciana- se habían adjudicado 1.114,7 millones de euros, distribuidos en 393,6 para Alicante, 181,2 para Castellón y 539,9 para Valencia.

El PP cuestiona esa versión. Según su portavoz de Educación Beatriz Gascó, que ha hecho referencia a los datos oficiales de Intervención de la Generalitat Valenciana, de los 1.337 millones de euros del citado plan, sólo se han ejecutado 229,2 millones y se han pagado 160 millones, el 12%. Por provincias, 97,3 millones en Alicante, 34 millones en Castellón y 96,5 millones en Valencia.

Betariz Gascó ha recordado también que hace 6 años, en 2016, «Puig se comprometió a construir 124 centros en toda la Comunidad Valenciana como prioritarios» de los que -ha dicho- «le falta por hacer el 60%». Para la portavoz popular «la construcción es irrisoria y el compromiso de Puig en 2016 ha sido nefasto».

Según Beatriz Gascó, «lo que no dice la consejera es que el sistema de adjudicaciones, delegando competencias a los ayuntamientos, está colapsando los departamentos de contratación» de los consistorios «con problemas de impagos, incremento de costes, certificados de obras paralizados, falta de técnicos o problemas con la cesión de competencias».