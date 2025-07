El juez rechaza imputar a Mouliaá por presionar a una testigo y a Errejón por hablar con otro

El juez Adolfo Carretero, titular del Juzgado de Instrucción Nº47 de Madrid, ha descartado este jueves imputar a la actriz Elisa Mouliaá por presionar a una de las organizadoras de la fiesta en la que presuntamente Íñigo Errejón, ex diputado de Podemos, la agredió sexualmente. El magistrado tampoco investigará a Errejón por hablar con la pareja de la organizadora, quien también declaró en la causa como testigo.

Carretero, instructor de la causa que investiga un presunto delito de agresión sexual contra Elisa Mouliaá, ha resuelto las mencionadas peticiones de forma conjunta. Errejón pidió que se investigase a Mouliaá por un delito contra la Administración de Justicia y la actriz hizo lo propio con el político ex sumarita.

Errejón, ex portavoz de Sumar, acusa a Elisa Mouliaá por la «conducta coactiva e intimidatoria» con la organizadora de la fiesta, Soraya, con el objetivo de que «secundara su declaración judicial y su denuncia» en su testifical. El también fundador de Podemos se basaba en los mensajes contenidos en el teléfono de la actriz y recogidos en un oficio de la Policía Nacional, aportado a la causa.

El juez, sin embargo, considera que del «contenido de las conversaciones no resulta ninguna amenaza expresa ni intimidación vertida por Mouliaá, que es lo que exige el tipo, sino una confrontación de pareceres, en ocasiones fuerte, en relación con los hechos denunciados, no pidiendo Mouliaá a la testigo que mintiese o dijese su versión, sino que no le perjudicase o que dijese que no vio nada si es que fuese así».

«Ya que los hechos sucedieron en la intimidad y Mouliaá siempre ha mantenido su versión, lo que corrobora la testigo en parte, aunque contradiga en muchos aspectos la versión de Mouliaá», añade el instructor. En esta línea, el juez sostiene que «hablar con un testigo amigo antes de la declaración no constituye una amenaza o intimidación máxime cuando la testigo declaró lo que tuvo por conveniente en su declaración y no aparece que fuera muy influida por Mouliaá, sino más bien lo contrario».

No investigará a Errejón

En relación con la petición de Elisa Mouliaá, que solicitó ampliar la denuncia contra Íñigo Errejón por hablar con un testigo, el juez aclara que fue Borja el que «se puso en contacto» con el ex diputado. «Por lo que declaró (Borja) a este instructor, no consta tampoco que Errejón le amenazase e intimidase ni le dijese expresamente lo que tenía que testificar», apostilla.

Cabe recordar que Borja contactó con Errejón antes de su declaración como testigo en la causa al considerar injusta la denuncia en su contra y, en esa conversación, le preguntó: «¿Cuál es el plan con el juicio?».