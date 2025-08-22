Programa fiestas San Sebastián de los Reyes: eventos, conciertos y todas las fechas clave

San Sebastián de los Reyes ya ha comenzado sus fiestas por todo lo alto. Desde ayer 21 de agosto y hasta el 31 de agosto, la ciudad se llenará de ambiente festivo para honrar al Santísimo Cristo de los Remedios. No hablamos de unas fiestas cualquiera: cada verano reúnen a miles de personas y lo hacen mezclando lo de siempre (tradición, música y encierros) con propuestas para todas las edades. Este 2025, además, hay un motivo especial: los encierros cumplen nada menos que 500 años, un aniversario que convierte esta edición en una cita histórica que nadie se quiere perder.

De este modo, y durante más de diez días, el casco histórico se transforma. Pasacalles, charangas, juegos de agua para los pequeños, actos religiosos y verbenas devolverán a las calles el bullicio que tanto caracteriza a Sanse en estas fechas. Por otro lado, las peñas y asociaciones son el alma de la fiesta, con actividades que van desde concursos populares hasta meriendas o talleres infantiles. A todo ello se suman los mencionados encierros, plato fuerte del programa, con ocho citas (incluida una nocturna) que este año se podrán seguir incluso en directo a través de Antena 3. Y como cada edición, la música pondrá el broche nocturno. El cartel de conciertos es amplio, variado y gratuito, con actuaciones en el Anfiteatro Municipal Adolfo Conde y en la Plaza de la Constitución. Toma nota, porque no te puedes perder nada de las fiestas San Sebastián de los Reyes.

Programa completo de las Fiestas de San Sebastián de los Reyes 2025

El calendario comenzó ya ayer jueves 21 de agosto con la proclamación de Manolo Durán como Personaje del Encierro de Sanse 2025. A partir de ahí, se suceden este fin de semana festivales folklóricos, pasacalles y citas taurinas que van calentando el ambiente de cara al domingo 24, cuando tendrá lugar el pregón oficial en la Plaza de la Constitución, seguido de un espectáculo pirotécnico que dará paso a la primera gran noche musical con DJ Nano y Abel The Kid en el Anfiteatro Municipal.

El lunes 25 arrancan los esperados encierros, con ganaderías como La Palmosilla, Carlos Núñez o Casasola. Y desde primera hora, las calles se llenan de vida: toros, encierros infantiles, talleres de espuma y tapas populares organizadas por las peñas. La fiesta se reparte entre la Plaza de Toros y rincones emblemáticos como la plaza del Tejar, la de la Fuente o la Constitución. No faltan los actos solidarios, concursos curiosos ( como es el caso del de lanzamiento de hueso de aceituna) y citas deportivas que van desde el balonmano hasta el fútbol.

Los días grandes llegan el 28 y 29 de agosto. Se celebran la Solemne Misa Mayor, la ofrenda floral y la procesión en honor al Cristo de los Remedios, actos cargados de emoción para los vecinos. Además, no se nos olvida la Noche de la Pólvora en el Parque de la Marina llenará el cielo de fuegos artificiales, mientras que el tradicional Baile de las Higueras volverá a reunir a peñas y visitantes. La recta final, el sábado 30 y el domingo 31, combina corridas de toros, conciertos masivos y el espectáculo de cierre de las peñas, acompañado de un último espectáculo pirotécnico que despedirá la fiesta hasta el próximo año.

Los conciertos de las Fiestas de Sanse 2025

Los conciertos, todos gratuitos, se reparten entre dos escenarios principales. A continuación os los enumeramos:

En el Anfiteatro Municipal Adolfo Conde

Domingo 24: DJ Nano & Abel The Kid – 23:00

Lunes 25: Isabel Aaiún – 23:00

Martes 26: Tributo a Leño – 22:00 / Medina Azahara – 23:00

Miércoles 27: Álvaro García – 22:30 / Gonzalo Hermida – 00:20

Viernes 29: Rulo y la Contrabanda – 23:00

Sábado 30: Pignoise – 23:00

Domingo 31: Drilo Rock – 19:00

En la Plaza de la Constitución

Lunes 25: Los Bomberay – 13:00 / Diego Crespo – 21:00

Martes 26: Kiki Morente – 13:00

Miércoles 27: María Parrado – 13:00 / Paco del Pozo – 22:00

Jueves 28: MetroPop – 13:30

Viernes 29: Andrea Villalba – 13:00 / Marmaol Tributo Pop Rock – 21:30

Sábado 30: Rubén Madrid – 13:00

Domingo 31: Los Inspectores – 13:00

En total, casi una veintena de conciertos que confirman a San Sebastián de los Reyes como una de las capitales musicales del verano en la Comunidad de Madrid.

500 años de celebración de Encierros

Este 2025 no será un año cualquiera para San Sebastián de los Reyes. Los encierros cumplen cinco siglos de historia, un aniversario que habla por sí solo del peso que tienen en la identidad local. Serán ocho en total, con la particularidad de un encierro nocturno que añade emoción al calendario. Para los más pequeños habrá encierros infantiles adaptados e inclusivos, pensados para que nadie quede fuera de la tradición.

La expectación es máxima, y se espera un aumento de visitantes tras confirmarse que Antena 3 retransmitirá en directo los encierros. Es una oportunidad única para mostrar al resto del país una de las fiestas más singulares de Madrid. Y es que junto a los encierros, verbenas, concursos, bailes y espectáculos taurinos completan un programa que marca el ambiente festivo durante más de diez días. ¿Te lo vas a perder?.