España se prepara para el impacto: AEMET avisa de lluvias descomunales y tormentas bajo una borrasca fría brutal

La AEMET lanza un importante aviso ante lluvias descomunales y tormentas que llegarán bajo una borrasca fría que afectarán gran parte de España. Será mejor que nos preparemos para la llegada de una lluvia que puede acabar convirtiéndose en una de las más terribles de los últimos tiempos. Las tormentas que aparecerán a España en estas próximas jornadas pueden cambiarlo todo, en especial, si tenemos en consideración lo que está a punto de pasar en estas próximas horas.

Es momento de poner en práctica algunos elementos que serán los que nos marcarán en estos días que tenemos por delante. Un giro radical que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. Es importante conocer en primera persona lo que nos está esperando en estos días en los que realmente todo puede acabar siendo posible. Este invierno puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días en los que realmente todo puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que el invierno acabará siendo una realidad. Es hora de saber qué puede pasar a España con esta previsión del tiempo.

Se prepara España para el impacto de una nueva borrasca fría

Será mejor que nos preparemos para lo peor, ante lo que parece que se convertirá en una realidad en estas próximas horas. Será mejor que nos preparemos para dar algunos cambios que pueden acabar siendo, lo que nos marcará en estos días que puede acabar siendo esencial.

Es importante conocer algunos detalles de este cambio de tendencia que puede convertirse en esencial en estos días en los que realmente todo puede acabar siendo posible. Con la llegada de una serie de detalles que pueden convertirse en un plus de buenas sensaciones.

Estaremos viviendo un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha desconocíamos. Un giro radical que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Una situación del todo inesperada que, sin duda alguna, acabará siendo esencial.

Es momento de poner sobre la mesa algunos detalles que pueden convertirse en un plus de buenas sensaciones. Un detalle que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente, un giro radical que puede ser esencial en estas próximas jornadas.

La AEMET avisa de las lluvias descomunales y las tormentas que llegan

Los expertos de la AEMET no dudan en lanzar una serie de advertencias ante lo que está a punto de llegar en estas próximas jornadas que tenemos por delante. Con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden acabar siendo esenciales en estos días que hasta la fecha no esperaríamos.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Continúa la inestabilidad en la Península y Baleares, con frentes recorriendo el territorio de noroeste a sureste asociados a un sistema de bajas presiones que introducirá una masa de aire polar. Predominarán los cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones generalizadas que, en principio, se prevén más abundantes en litorales de Galicia, entorno pirenaico en horas centrales, Alborán y mitad sur de la vertiente atlántica, pudiendo ser fuertes en zonas del sur de Andalucía. Se prevén nevadas abundantes en montañas de la mitad norte peninsular y del sureste, siendo también posible en zonas aledañas, en especial de la meseta Norte y Alto Ebro. Cota de nieve: 1000/1200 metros bajando hasta 700/800m. en el noroeste, 1600/1800m. bajando a 1300/1500m en el sureste, y 1300/1500m. bajando al entorno de los 1000m. en el resto. En Canarias intervalos nubosos con lluvias en el norte de las islas de mayor relieve, también posibles de forma ocasional en el resto. Bancos de niebla matinales y entornos de montaña y depresiones del nordeste, con brumas frontales afectando a buena parte de la Península. Temperaturas mínimas en descenso en la Península, exceptuando en el extremo oeste con pocos cambios. Puede ser notable en zonas de la mitad norte y presentándose en muchos lugares al final del día. También descensos de las máximas exceptuando ascensos en Melilla y pocos cambios en el nordeste. Pocos cambios en Canarias. Heladas débiles en sierras del sureste y en amplias zonas de interior de la mitad norte peninsular, moderadas incluso localmente fuertes en montaña».

Siguiendo con la misma explicación: «Soplará viento del oeste y suroeste en la Península y Baleares, moderado en litorales y llegando a fuerte con rachas muy fuertes en los del sur peninsular, también posibles en Baleares, montañas del norte y litorales del extremo noroeste. En interiores se prevé viento de flojo a moderado, con alisio moderado en Canarias».

Las alertas estarán activadas: «Nevadas en buena parte de la mitad norte y zonas altas del este y sureste con cota de nieve que puede descender hasta los 700/800m. Posibles rachas fuertes en la costa gallega y cantábrica y en litorales del sureste peninsular. Mínimas muy bajas en zonas altas de la mitad norte».