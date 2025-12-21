Villarreal-Barcelona: la Liga se juega en España

El Villarreal-Barcelona de este domingo (16:15 horas) con motivo de la jornada 17 de la Liga se jugará en el estadio de La Cerámica. Y es que la Liga se juega en España. Javier Tebas hizo todo lo posible para llevar este encuentro a Miami, estuvo muy cerca de hacerlo, pero su plan fracasó. El fútbol español, ante la falta de transparencia del proyecto, se opuso, con los jugadores totalmente en contra, y a finales del mes de octubre se confirmó que la afición amarilla podría ver a su equipo en las gradas de su estadio.

El partido que pudo jugarse en Miami y que finalmente no lo hará. Este Villarreal-Barcelona, pase lo que pase, siempre estará marcado por este contexto de un partido que supuso un terremoto para el fútbol español durante varios meses. Los jugadores terminaron ganando su batalla a Tebas.

Un partido en lo futbolístico en el que el Barcelona llega como líder de la Liga y subido en una gran racha de victorias consecutivas. Desde su derrota en el Clásico lo ha ganado todo en el campeonato doméstico. Se irá líder seguro a las vacaciones de Navidad, pero lo quiere hacer con una victoria que le puede dejar un sabor muy dulce.

Y es que el Villarreal está haciendo un año en Liga brillante, a pesar de que llega tras ser eliminado en Copa del Rey y Champions League. En el campeonato español es tercero actualmente, pero tiene dos partidos menos que Barça y Real Madrid. Esos seis puntos le colocarían segundo por delante de los blancos y a solamente dos puntos de los de Flick. Por lo tanto, si el submarino amarillo se lleva este partido podría hacerse con el liderato en los primeros meses del año si mantiene su racha.

Un Barcelona que viaja a Villarreal con la dolorosa baja de Pedri. El mediocentro canario tiene molestias musculares y Hansi Flick no quiere arriesgar para no perderlo durante mucho más tiempo. Se une a las bajas de Araujo, Gavi y Dani Olmo.

Los castellonenses llegan con muchos problemas en el capítulo de bajas, con ocho en total a las que se suma la duda de Dani Parejo y Gerard Moreno. A las habituales bajas de larga duración de Logan Costa y Willy Kambwala, se añaden las de Santi Mouriño y Thomas Partey, también por lesión, las de los convocados en la Copa de África, Akromach y Pape Gueye, así como Juan Foyth y Sergi Cardona, con molestias tras el partido de Copa del Rey.

Con todo ello, podría Marcelino presentar un once formado por Luiz Júnior en la portería, con una defensa con Pau Navarro, Rafa, Marín, Renato, Veiga y Alfonso Pedraza, un centro del campo con Santi Comesaña y Dani Parejo, acompañados en las bandas por Tajon Buchanan y Alberto Moleiro, mientras que la pareja del ataque sería la formada por Ayoze Pérez y Tani Oluwaseyi.

El once del Barcelona, sin Pedri, podría ser el formado por Joan García en la portería, Balde, Gerard Martín, Cubarsí y Koundé en defensa, De Jong y Eric en el centro del campo, y arriba Raphinha, Lamine Yamal, Rashford y Ferran Torres.