Sanse celebrará ocho encierros en sus fiestas 2025, con un esperado pase nocturno

La ciudad de San Sebastián de los Reyes ya calienta motores para la celebración de sus esperadas Fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Remedios, y uno de los ejes centrales del programa volverá a ser la tradición taurina de los encierros, que este año contará con ocho citas, incluyendo el aclamado encierro nocturno.

Con una programación que se extenderá entre el 25 y el 31 de agosto, Sanse reafirma su lugar como uno de los epicentros taurinos de la Comunidad de Madrid, reuniendo a corredores, peñas, vecinos y visitantes en una cita que mezcla tradición, emoción y espectáculo.

Doble jornada inaugural con encierro diurno y nocturno

El lunes 25 de agosto marcará el inicio del calendario taurino con una jornada doble. Por la mañana, a las 11:00 h, tendrá lugar el encierro de apertura, que inaugurará oficialmente los festejos con el recorrido tradicional desde el encierro hasta la plaza.

Ese mismo día, a las 22:00 h, se celebrará el ya clásico encierro nocturno, una propuesta que se ha consolidado como una de las actividades más singulares y multitudinarias de las fiestas. Su ambiente, bajo la iluminación artificial y rodeado de un público entregado, ofrece una experiencia completamente diferente tanto para los corredores como para los espectadores.

Encierros diarios hasta el fin de fiesta

A partir del martes 26 de agosto, los encierros se celebrarán diariamente a las 11:00 h, hasta el domingo 31 de agosto, sumando un total de ocho encierros durante toda la semana festiva. Se mantiene así la estructura habitual de las fiestas, con salidas matutinas que marcan el ritmo de cada jornada y que llenan las calles del centro de emoción y adrenalina.

Aunque todavía no se han anunciado oficialmente las ganaderías participantes, fuentes del Ayuntamiento apuntan a que se mantendrá la apuesta por hierros de prestigio nacional, como ha sido costumbre en ediciones anteriores.

Seguridad, tradición y espectáculo popular

La organización de los encierros corre a cargo del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes y su Comisión de Festejos, que ya trabajan en la planificación logística, coordinación de servicios de emergencia y medidas de seguridad. Uno de los objetivos es garantizar que la celebración se desarrolle sin incidentes, manteniendo el equilibrio entre tradición y control.

Los encierros de Sanse están considerados entre los más importantes de la región, tanto por su nivel organizativo como por su atractivo turístico. Cada año atraen a miles de personas que acuden desde distintos puntos de España para presenciar en directo esta tradición centenaria.

El encierro nocturno: una cita que ya es tradición

Introducido por primera vez en 2022, el encierro nocturno se ha convertido en un referente dentro del programa festivo. Su carácter especial ha logrado conquistar tanto a corredores experimentados como a espectadores curiosos, que encuentran en esta carrera una forma distinta de vivir la emoción del toro en las calles.

El recorrido, iluminado por focos, adquiere una estética única, y el ambiente general se transforma en una mezcla de respeto, entusiasmo y fiesta contenida. Muchos vecinos lo describen como una de las noches más mágicas de las fiestas.

Horarios especiales para locales y casetas

El ambiente festivo se extenderá más allá de los encierros, con horarios ampliados para bares, locales y casetas tanto en el centro como en el recinto ferial de la Avenida Reyes Católicos.

Los días 24, 25, 26 y 28 de agosto , los establecimientos del centro podrán abrir hasta las 04:00 horas con música exterior.

, los establecimientos del centro podrán abrir hasta las con música exterior. Los días 27, 29 y 30 de agosto , el horario se amplía hasta las 04:30 horas .

, el horario se amplía hasta las . El 31 de agosto, el horario volverá al habitual.

Por su parte, el recinto ferial abrirá todos los días desde las 19:00 horas, con cierre progresivo según la jornada, alcanzando también las 04:30 h en los días de mayor afluencia.

Una cita imprescindible en el calendario taurino

Con ocho encierros confirmados, una de las agendas taurinas más completas del verano y un ambiente que combina tradición, cultura y emoción, San Sebastián de los Reyes se prepara para vivir una de sus ediciones más potentes de los últimos años.

Los encierros, tanto diurnos como nocturnos, seguirán siendo el corazón de unas fiestas que saben mirar al futuro sin perder su esencia. La ciudad ya se alista para recibir a miles de personas en una semana donde cada amanecer huele a fiesta… y a toro.

Si lo que quieres es que la fiesta no pare, te recomendamos ir a WAH Madrid, el show más rompedor rodeado de buena música y gastronomía en IFEMA: