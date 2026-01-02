Un canterano del Metz, entre los heridos de la tragedia de Suiza con «quemaduras graves»

El trágico suceso en Crans-Montana, en los Alpes suizos, ha alcanzado también al fútbol. Entre el centenar de heridos –además de multitud de muertes– se encuentra un jugador del Metz francés, Tahirys Dos Santos, un joven de 19 años que se encontraba de fiesta en el conocido bar Le Constellation donde se desató la tragedia en Suiza tras varias explosiones. El club francés ha comunicado que su jugador fue trasladado en helicóptero a Alemania con un cuadro de «quemaduras graves».

«Profundamente afectados por esta noticia, la directiva, los jugadores, el cuerpo técnico y el personal del club están conmocionados y expresan sus más sinceras condolencias a Tahirys en este difícil momento mientras lucha contra sus lesiones», reza el comunicado del Metz tras la tragedia en Suiza, donde aseguran que «Tahirys Dos Santos, jugador juvenil del club, originario de Mont-Saint-Martin, resultó herido en el incendio ocurrido en Crans-Montana, Suiza, en Nochevieja. Con quemaduras graves, el joven de 19 años fue trasladado en helicóptero a Alemania, donde actualmente recibe tratamiento».

El Metz ha informado también que está trabajando en la logística y gestión de su traslado al Hospital Mercy, cerca del domicilio habitual de Tahirys, mientras expresa «su total apoyo a su familia» y recuerda que «proporcionará información actualizada sobre el estado de Tahirys en caso de que se produzcan cambios significativos» y concluye pidiendo «a todos que respeten la privacidad de Tahirys y su familia».

La explosión tuvo lugar en la estación de esquí de Crans-Montana, en el sur de Suiza, donde hasta la fecha hay más de 40 muertos y más de un centenar de heridos, entre los que se encuentra el canterano del Metz. Los hechos tuvieron lugar en el famoso bar Le Constellation, donde alrededor de la 1:30 horas del 1 de enero, en plena celebración del Año Nuevo y con el local muy concurrido.

Tras una explosión inicial, las llamas y el fuego se propagó con rapidez debido a una serie de factores que lo beneficiaron, como la estructura del local, de madera, y la decoración del mismo, así como la gran afluencia de personas que había en esos momentos en Le Constellation.

Sobre Tahirys Dos Santos también ha arrojado información su agente, Christophe Hutteau, que confirmó que en estos momentos el jugador no podía comunicarse debido a la gravedad de las heridas y quemaduras: «Con Tahirys no he podido hablar, no podía expresarse. Hablé con sus padres durante todo el día; me mantuvieron al tanto de su estado».

La gravedad de sus heridas, previsiblemente, llevaran al joven a pasar por el quirófano, necesitando de algún trasplante, como informa su agente: «Es posible que necesite cirugía esta noche, posiblemente un trasplante. Aún es demasiado pronto para saber más sobre lo que sucederá».

«Lo primero que les preguntaba a los médicos al recuperar el conocimiento era: ‘¿Dónde están mis amigos?’. Su novia también está gravemente herida y hospitalizada», informan Hutteau sobre el estado de salud de Tahirys Dos Santos, jugador del Metz, y los acompañantes del mismo sobre la trágica entrada del año en los Alpes suizos que ha sacudido también al fútbol.