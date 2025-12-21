La AEMET lo advierte no deja lugar a dudas: la amenaza de nieve y frío que llega en Nochebuena y Navidad será un fenómeno sin precedentes

La amenaza de nieve y frío que llega en Nochebuena y Navidad será un fenómeno sin precedentes, la AEMET no deja lugar a dudas. Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor, lo que está por llegar, puede acabar siendo mucho peor de lo que jamás hubiéramos esperado. Las fechas más importantes del año pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno en estos días en los que el tiempo se convierte en una dura realidad.

Este año podemos tener una Navidad y una Nochebuena en la que el frío se convierta en tendencia. Aunque ya sabemos que en invierno es un elemento indispensable, podemos llegar a unos registros que acabarán siendo los que nos marcarán muy de cerca. Con ciertos detalles que, sin duda alguna, acabaremos obteniendo de una forma muy especial. Estaremos pendientes de un giro radical que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. La previsión del tiempo para estos días puede cambiarlo todo, la AEMET no deja lugar a dudas.

No deja lugar a dudas la AEMET

La AEMET no duda en adelantarse a todos, con una previsión del tiempo que ya tiene una serie de novedades que deberemos empezar a ver llegar. Estamos a las puertas de una serie de detalles que pueden ser claves en estas jornadas, tenemos por delante una serie de fechas destacadas.

Es hora de empezar a prepararse para lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a una serie de novedades que, sin duda alguna, serán las que nos afectarán de lleno. Estaremos pendientes de un cambio que puede acabar siendo el que nos marcará muy de cerca.

Sin duda alguna, es momento de estar pendientes de una situación del todo inesperada que, podría acabar siendo esencial en estos días en los que el tiempo puede acabar siendo clave. Es hora de conocer qué es lo que nos está esperando en estas jornadas en las que realmente todo puede ser posible.

Nos enfrentamos a un giro que puede acabar siendo lo que nos afectará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Lo que puede pasar en estos días provoca una previsión del tiempo de lo más esencial.

Llega en Nochebuena y Navidad frío y nieve

Una postal de Navidad, pero también una pesadilla para aquellos que se deben desplazar en estas fechas. Será mejor que nos preparemos para lo peor, con nos días en los que todo puede acabar siendo posible en estas próximas jornadas que hasta la fecha desconocíamos.

Tal y como nos explican los expertos de El Tiempo: «El lunes llegarán nuevas precipitaciones desde el noroeste, aunque con mucha incertidumbre sobre su intensidad y distribución. En general serán débiles y con una cota de nieve que subirá desde los 600 hasta los 1000 metros. Durante el martes, una nueva banda de lluvias entrará desde el noroeste, esta vez más activa, con las precipitaciones más intensas en Galicia, Castilla y León, Castilla – La Mancha, Extremadura y el este de Andalucía. Al final del día, un nuevo frente alcanzará el norte, con lluvias intensas en Galicia y el Cantábrico. Desde el viernes, los acumulados de lluvia podrían superar los 40 a 60 mm en zonas favorables de los sistemas montañosos. En gran parte de la vertiente atlántica, son esperables entre 10 y 20 mm. El acumulado de nieve podría superar los 20 cm a 30 cm en zonas favorables del Pirineo y la Cordillera Cantábrica, especialmente en sus caras sur. En el caso del sistema Central, el sistema Ibérico y los sistemas Béticos, el acumulado podría superar los 10 a 20 cm, con zonas puntuales sobre los 20 cm. Fuera de estas zonas, en cotas más bajas, podrían acumularse hasta 5 cm en las áreas más elevadas».

Siguiendo con la misma previsión: «La única certeza para Nochebuena y Navidad, en este momento, es la incertidumbre. Debido a la complejidad de la situación atmosférica y a la evolución previa del domingo y el lunes, las previsiones pueden variar y ofreciendo actualmente dos escenarios posibles, con similitudes, pero también diferencias destacables. En el primero, las precipitaciones remitirían durante el día 24, quedando lluvias débiles en el Cantábrico y Baleares. El día de Navidad destacaría el frío en la mitad norte de la península. El segundo escenario contempla precipitaciones más extensas e intensas durante Nochebuena, afectando sobre todo al noroeste, Castilla y León, Extremadura, Andalucía oriental, Baleares y Cataluña, con una cota de nieve variable entre los 800 y los 1300 metros. El día de Navidad, en este segundo escenario, las precipitaciones irían a más y la cota de nieve podría descender hasta los 700 a 1200 metros».