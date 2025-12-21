Feijóo avala la decisión de Prohens de no adelantar elecciones y llegar a 2027

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta del PP balear, Marga Prohens, han estado de acuerdo en todo momento en no caer en la tentación de un adelanto electoral en las islas Baleares.

El propio Núñez Feijóo confesó hace unos días en Madrid al periodista de OKBALEARES que firma esta información que «espero que no» cuando se le preguntó por un posible adelanto electoral en las islas a rebufo de escenarios similares que se apuntaban en otras Comunidades Autónomas como Extremadura o Aragón.

La breve conversación con Feijóo se produjo cuando ya se veía venir que Prohens no conseguiría aprobar no techo de gasto ni Presupuestos y en un momento en que estaba sobre la mesa de los despachos de la séptima planta de la calle Génova de Madrid la posibilidad de celebrar un superdomingo electoral haciendo coincidir elecciones autonómicas en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía. Prohens se desmarcó enseguida de ese posible plebiscito autonómico, y Feijóo le dio y le da la razón.

En las últimas horas, Prohens ha descartado elecciones anticipadas recordando que la Comunidad Autónoma cuenta con presupuestos aprobados y que el Govern «continúa aprobando leyes, alcanzando acuerdos y gobernando».

Igualmente, se ha mostrado optimista ante las encuestas, considerando que «aumentan la confianza» en lograr una mayoría absoluta en las próximas elecciones. «Esto es un motivo para trabajar todavía más», ha asegurado.

El único amago de Prohens de que podría haber adelanto electoral llegó en una reciente sesión del Parlament y en forma de provocación: «Si mañana convoco elecciones, les temblarían las piernas a todos ustedes», dijo Prohens, dirigiéndose a la bancada socialista liderada por Iago Negueruela pero señalando con el dedo a todos los partidos de la oposición, incluido Vox.

Prohens llegará, si no aparece nada nuevo, a mayo de 2027 como presidenta del Govern y los ciudadanos de Baleares no tendrán que pasar por las urnas hasta entonces. Un adelanto electoral de Pedro Sánchez es el único argumento que podría modificar los planes en los que Feijóo y Prohens están totalmente de acuerdo.