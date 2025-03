Todo sobre Millie Bobby Brown: su vida en España, su marido, cuántos años tiene y sus series

Tiene 21 años y hoy se sienta como invitada en El Hormiguero. Millie Bobby Brown nació el 19 de febrero de 2004 en Marbella, en el seno de una familia acomodada de origen británico. Sus padres, Kelly y Robert Brown, la criaron junto a sus tres hermanos en un ambiente de clase trabajadora, alejado del lujo y el esplendor de Hollywood. A pesar de que su nacimiento tuvo lugar en la Costa del Sol, la protagonista de nuestra noticia no llegó a establecer un vínculo fuerte con España, ya que su familia se trasladó a Bournemouth cuando ella era todavía una niña. Este gesto hizo que su vida cambiase para siempre.

Su destino no estaba en Reino Unido, sino en Estados Unidos. Cuando cumplió siete años, los Brown decidieron mudarse a Orlando en busca de nuevas oportunidades. Fue en ese momento cuando Millie empezó a mostrar interés por la interpretación. Aunque nunca había recibido formación profesional, sus padres notaron su talento natural y comenzaron a llevarla a audiciones.

Su debut en la pantalla se produjo en 2013 con un pequeño papel en la serie Once Upon a Time in Wonderland, un spin-off de Once Upon a Time, donde interpretó a una joven Alicia en un episodio. Este fue el primer paso de una carrera que, sin que nadie lo supiera, estaba a punto de despegar con fuerza.

Al año siguiente, Millie participó en un episodio de NCIS y tuvo pequeños roles en series de gran audiencia como Modern Family y Grey’s Anatomy. Aunque estas apariciones fueron breves, le sirvieron para ganar experiencia y llamar la atención de productores y directores en Hollywood.

El gran proyecto de Millie Bobby Brown

Netflix estrenó en 2016 Stranger Things, una serie de ciencia ficción ambientada en los años 80 que se convertiría en un fenómeno global. Millie Bobby Brown fue seleccionada para interpretar a Once (Eleven), una niña con habilidades psíquicas que escapa de un laboratorio secreto y se une a un grupo de amigos en el pequeño pueblo de Hawkins.

Su actuación cautivó al público y a la crítica, lo que la llevó a recibir nominaciones a los premios Emmy y el reconocimiento de la industria cinematográfica. Además, su imagen con la cabeza rapada y su expresividad sin necesidad de muchas líneas de diálogo la convirtieron en un icono de la cultura pop. Con el paso de las temporadas, Stranger Things consolidó su posición como una de las series más vistas de Netflix y Millie se transformó en una de las jóvenes actrices más influyentes de su generación. Su evolución en la serie también reflejó su crecimiento personal y profesional, pasando de ser una niña desconocida a una estrella internacional.

El papel de Millie en ‘Godzilla’

Aprovechando su popularidad, Millie Bobby Brown debutó en el cine en 2019 con Godzilla: King of the Monsters, donde interpretó a Madison Russell. La película, parte del MonsterVerse de Warner Bros., fue un éxito en taquilla y permitió que la joven actriz continuara su carrera en el cine. En 2021 repitió el papel en Godzilla vs. Kong, una de las producciones más taquilleras de ese año.

No obstante, su proyecto más ambicioso hasta el momento ha sido Enola Holmes, donde no solo interpretó a la hermana menor de Sherlock Holmes, sino que también se desempeñó como productora. La película fue un éxito rotundo y Netflix apostó por una secuela en 2022, consolidándola como una de las caras más importantes del servicio de streaming.

Su faceta como empresaria

Millie no solo ha triunfado en la actuación, también ha sabido aprovechar su fama para incursionar en otros ámbitos. En 2019, lanzó Florence by Mills, una marca de productos de belleza enfocada en el público juvenil, con un enfoque en la sostenibilidad y el bienestar de la piel. Su empresa ha crecido exponencialmente, convirtiéndola en una exitosa emprendedora.

Además, ha utilizado su plataforma para apoyar diversas causas sociales. En 2018 fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF, convirtiéndose en la persona más joven en asumir ese cargo. Desde entonces, ha abogado por los derechos de los niños, el acceso a la educación y la lucha contra el acoso en redes sociales.

¿Quién es el marido de la actriz?

La vida amorosa de Millie Bobby Brown también ha sido objeto de interés. En 2017, tuvo una relación con el cantante Jacob Sartorius, pero la pareja terminó en 2018. Actualmente está comprometida con Jake Bongiovi, hijo del legendario cantante Jon Bon Jovi, con quien mantiene una relación estable y alejada del escándalo mediático.

A pesar de su éxito, la actriz ha tenido que lidiar con críticas y la constante presión de los medios. En varias ocasiones ha denunciado la hipersexualización de las actrices jóvenes y ha expresado su frustración por la atención excesiva que recibe su apariencia física.

Podemos decir que la nueva invitada de El Hormiguero ha dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento. Su capacidad para reinventarse, su talento innato y su espíritu emprendedor la han convertido en una de las figuras más influyentes de su generación. Su futuro promete nuevos proyectos en el cine, la producción y el mundo de los negocios, consolidándola como una de las estrellas con mayor proyección del momento. Pero, ¿qué será lo próximo que tiene preparado?