La decisión de Paula Echevarría y Miguel Torres que cambia de golpe la vida de su hijo

La protagonista de nuestra noticia de hoy es Paula Echevarría, ex de David Bustamante. Como todo el mundo sabe, la actriz mantiene una relación estable con Miguel Torres, padre de su hijo Miki. Este último está implicado en la información que vamos a detallar. Tal y como hemos descubierto, Echevarría y su pareja han decidido proteger la intimidad del pequeño de la familia. Aunque publicaron algunas fotos con él hace un tiempo en las redes sociales, han pensado que lo mejor es modificar su hoja de ruta y evitar mostrarle en plataformas donde tiene acceso tanta gente. Es una medida que ya han llevado a cabo otras estrellas de la crónica social, como por ejemplo Anabel Pantoja.

El pasado 16 de julio, Paula Echevarría compartió en su cuenta de Instagram unas entrañables imágenes junto a su hijo Miki, disfrutando de unos días de vacaciones en Candás, el pueblo asturiano donde creció y al que regresa siempre que puede. En esas fotografías, tomadas en un entorno familiar y relajado, algunos de sus seguidores no dudaron en comentar lo mucho que había crecido el pequeño y lo guapo que estaba, sin imaginar que, por el momento, sería la última vez que podrían ver su rostro de manera pública. Desde entonces, y a pesar de que la actriz ha seguido mostrando momentos de sus vacaciones, ha optado por no enseñar directamente la cara de su hijo, algo que ha sorprendido a parte de su comunidad. Este cambio, que ha pasado casi desapercibido en sus primeras publicaciones tras aquella fecha, se ha confirmado de manera más evidente en su más reciente contenido, marcando una clara diferencia en su manera de exponer su vida privada.

La decisión que lo cambiará todo

La confirmación de todo lo que estamos contando ha llegado con la celebración de su cumpleaños el pasado 7 de agosto, día en el que Paula cumplía 48 años y que conmemoró rodeada de familia, amigos y su pareja, el ex futbolista Miguel Torres. El viernes 8, la actriz decidió publicar un carrusel de imágenes en el que resumía cómo había transcurrido esa jornada tan especial. Junto a las fotografías, escribió un mensaje de agradecimiento en el que expresaba lo afortunada que se sentía por seguir disfrutando de la vida rodeada de sus seres queridos, pidiendo salud como único deseo imprescindible para los años venideros.

Lo que más ha llamado la atención no fue sólo la celebración, sino que en las imágenes en las que aparecía Miki, Paula había colocado emoticonos para cubrir su rostro. Este detalle, que algunos seguidores percibieron de inmediato, generó un aluvión de comentarios en la publicación, dividiendo opiniones entre quienes no comprendían la decisión y quienes la aplaudían como un gesto de protección hacia la intimidad del menor.

Así ha reaccionado el público

El debate se ha intensificado porque mucha gente ha recordado que, en el pasado, la actriz compartió numerosas imágenes de su hijo mostrando su cara sin restricciones, por lo que este cambio repentino despertó curiosidad. Comentarios como «no entiendo por qué tapa al niño cuando le hemos visto mil veces» o «no acabo de comprender que en unas fotos le tape y en otras no» reflejaban la sorpresa de una parte del público, mientras que otros defienden que, a partir de cierta edad, es lógico que los padres reconsideren la exposición mediática de sus hijos. Es lo mismo que ha hecho María Pombo.

En este sentido, muchos coincidieron en que la popularidad y el constante interés mediático en Paula Echevarría hacen que la prudencia sea una medida comprensible, sobre todo teniendo en cuenta que Miki ya está en una etapa en la que empieza a desarrollar su propia personalidad y a ser más consciente de su entorno. Aunque Paula no ha explicado públicamente los motivos exactos de esta nueva política de privacidad, el gesto sugiere una clara intención de preservar la intimidad de su hijo.

El salto a la fama de Daniella Bustamante

Las críticas que está recibiendo Paula Echevarría hay que entenderlas dentro de su contexto. Es una mujer muy conocida, para lo bueno y para lo malo, así que ahora debe asumir que el público no puede comprar todos sus movimientos. La situación genera todavía más dudas si tenemos en cuenta lo que sucedió hace unos meses. La actriz posó con su hija Daniella, fruto de su matrimonio con David Bustamante, en un photocall y aprovechó para presentarla en sociedad. Daniella es menor, por eso nos preguntamos ¿por qué a Mike le protege a Daniella la expone? La propia Echevarría respondió a una cuestión similar que le planteó la revista Elle.

«Hoy me ha dejado. Ha querido. Ella es muy mayor, va a cumplir 17 años y ya es ella la que decide cuándo sí y cuándo no», contestó Paula. Si atendemos a estas palabras, habría sido Daniella la encargada de autorizar su salto a la fama. Pero, ¿qué será lo próximo?