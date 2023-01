Miguel Torres está de celebración. Y no solo porque cinco años después de comenzar su historia de amor ha conseguido formar una maravillosa familia junto a Paula Echevarría. El ex futbolista cumple hoy, 28 de enero, 37 años, motivo más que suficiente para soplar las velas y pedir un deseo. Pero, ¿quién es el hombre que ha conseguido robarle el corazón a la jurado de Got Talent?

Se trata de un conocido ex futbolista que jugaba de lateral derecho y que trabajó como colaborador en programas como El Chiringuito o Radio Marca, además de ser comentarista de La Liga. Su andadura en el campo comenzó a la edad de 12 años, en las categorías inferiores del Real Madrid C.F, firmando su primer contrato profesional con el club en 2007. Su debut en la liga española se produjo ese mismo año ante el Real Zaragoza y, dos años después, fue fichado por el Getafe C.F. Tras cuatro años en el club azulón, rescindió su contrato y firmó por tres temporadas con el Olympiacos Fútbol Club. A mediados de agosto de 2014 fichó por el Málaga y, cinco años después, el jugador anunció que se retiraba del fútbol profesional.

El fin de su carrera en el campo coincidió con el principio de su historia de amor junto a Paula Echevarría. La actriz de Velvet se separó de David Bustamante y por enero de 2018 saltó a los medios de comunicación que había vuelto a encontrar el amor. Aunque Miguel Torres fue relacionado anteriormente con rostros tan conocidos como Cristina Pedroche o Patricia Conde, esta vez su relación iba completamente enserio. Fueron unas imágenes en el piso que Torres tenía alquilado en la calle Génova las que delataron su idilio y la confirmación no tardó en llegar.

Sus amores antes de Paula

Sin embargo, Miguel también ha tenido un pasado amoroso lleno de rostros conocidos. Una de sus primeras parejas fue María Plaza, con quien contrajo matrimonio en el verano de 2013. Pero su relación no llegó a buen puerto y, al poco tiempo de comenzar una vida en Grecia, se separaron. Peor antes de darse el ‘sí, quiero’, en 2010, los fotógrafos pillaron al futbolista en actitud cariñosa junto a Cristina Pedroche, aunque ninguno de los dos llegó a confirmar su relación.

Antes de la de Vallecas, se rumoreó que Torres había encontrado la ilusión de la mano de Patricia Conde, que en 2009 dejó su relación con Dani Martín. Por aquel entonces, el futbolista jugaba en el Getafe y parece que entre los dos saltó la chispa. También se le relacionó con Mónica Hoyos, aunque su romance fue muy corto y pronto decidieron separar sus caminos.

Cómo se conocieron

Sus caminos se cruzaron en un videoclip de David Bustamante hace ya varios años, concretamente en la grabación de A contracorriente, aunque en ese momento no saltaron las chispas. Este tema de 2010 tenía un hilo argumental que después cobró todo el sentido: Bustamante se enamoraba de una chica, Paula Echevarría, pero después de varias citas descubría que tenía novio, Miguel Torres. Aunque esto no fue lo que ocurrió en la vida real, es curioso que coincidieran ocho años después. Fue a principios de 2018, en un cumpleaños de una amiga en común cuando empezaron a conocerse. «Nos encontramos un día, empezamos a hablar por teléfono, primero con un mensaje, luego llamar…Y así estuvimos casi tres meses hasta que nos vimos», relató la actriz. Además, el futbolista confesó que su forma de conquistar a la actriz fue «a la antigua usanza».

La primera publicación oficial

Su debut oficial en las redes sociales llegó el 24 de marzo de 2018, cuando la actriz publicó una fotografía con su grupo de amigos en la que estaba camuflado Torres: «¡Pistoletazo de salida a la Semana Santa!». La actriz acababa de aterrizar de México y ya habla de David Bustamante como «ex marido», dejando claro que su nueva relación iba viento en popa. Y así fue.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche)

El gran paso adelante

El siguiente paso para consolidar su relación fue vivir juntos. En 2019 Miguel Torres dejó el fútbol y se trasladó a Madrid para comenzar una nueva etapa junto a su amor y Daniella, la hija de esta y David Bustamante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche)

El jugador la conoció poco antes de mudarse a la capital y, para empezar con buen pie, le regaló una camiseta del Málaga que ella no dudó en lucir orgullosa. Juntos, como una familia, empezaron una vida en la vivienda que compró la actriz situada en la urbanización de Villafranca del Castillo.