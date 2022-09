La sorprendente reacción de Miguel Torres ante la posibilidad de aumentar la familia

La lucha contra el cáncer es algo que concierne a personas de todos los sectores, razón por la que, en esta última ocasión, muchos han sido los deportistas que se han reunido en Madrid para llevar a cabo el torneo de golf benéfico de la Fundación Clínica Menorca. Una cita de lo más especial en la que se han reunido numerosos rostros conocidos como el de Iker Casillas o Miguel Torres. De hecho, al encontrarse en uno de los momentos más dulces de su vida a nivel personal, este último no ha tenido problema en acercarse a los medios de comunicación para hablar un poco más sobre sí mismo.

Después de haberse tomado una serie de fotos en el photocall del evento, el novio de Paula Echevarría ha hecho gala de su simpatía frente a las cámaras: “Mi madre también tuvo cáncer de mama hace unos años y se recuperó, así que estoy muy identificado con la causa. Todo lo que podamos apoyar por nuestra parte siempre es interesante”, ha comenzado diciendo, volcándose de lleno en un deporte como el golf, que él mismo define como “muy técnico”, por una buena causa y para que otras personas no tengan que sufrir, en un futuro, de la misma manera que su progenitora.

No han tardado en llegar las preguntas del ámbito familiar hacia Miguel. Y es que, su relación con la actriz e influencer parece ir viento en popa, más aún teniendo en cuenta que hace poco más de un año decidieron ampliar la familia con la llegada de Miguel Jr, que ahora puede ir a la guardería sin problema alguno con la llegada del mes de septiembre: “Me siento como cualquier padre, todos los procesos desde el inicio, siempre que se puedan vivir con un niño, son únicos y especiales, y nosotros en casa en particular, cuando empieza la época de la educación infantil y la guardería, es bueno que los niños vayan y experimenten, se relacionen… El nuestro se está adaptando muy bien, y eso es lo importante”, ha confesado, visiblemente orgulloso de su pequeño y de la bonita familia que está formando con la protagonista de Velvet. No obstante, y por mucha felicidad que su bebé haya traído a su vida, no parece que ni él ni Paula tengan entre sus planes aumentar la familia de cara al futuro: “No. No, estamos fenomenal así”, decía, entre risas aunque totalmente seguro de que ni él ni Echevarría quieren tener más hijos.

Tal vez, una parte de esa decisión haya venido dada por los efectos postparto que la actriz ha experimentado varios meses después de haber dado a luz al pequeño Miguel. Muchos de ellos de manera física, haciendo unas stories de lo más divertidas en las que enfocaba a su tripa: “¿Qué hacemos con esto? ¿Un bolso? Ocho meses postparto”, escribía en una imagen, aclarando que ya se había puesto en manos de una entrenadora personal para paliar estos “inconvenientes”.