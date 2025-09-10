Giro radical del tiempo en la Comunidad Valenciana: suben la temperaturas

Giro drástico en el tiempo de la Comunidad Valenciana. Después de un lunes y martes marcado por las lluvias y tormentas, el buen tiempo vuelve a las provincias de Alicante y Valencia, donde suben las temperaturas. Será la primera fecha de la semana en la que no hay alertas por precipitaciones, según confirma la AEMET. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana durante este miércoles 10 de septiembre.

Se acabaron las lluvias y tormentas en la Comunidad Valenciana. El tiempo vuelve a dar una tregua a las provincias de Alicante, Valencia y Castellón después de dos días marcados por precipitaciones importantes en las tres provincias del Mediterráneo. Así que este miércoles 10 de septiembre saldrá el sol y los termómetros volverán a rondar los 30 ºC, especialmente en las provincias de Alicante y Castellón.

Las temperaturas más altas de este miércoles estarán en la provincia de Alicante, donde las autoridades tuvieron que suspender las clases el martes por alerta naranja por lluvias y tormentas. Un día después de la tempestad llega la calma y en la capital de la Costa Blanca se llegará hasta los 30 ºC como máxima en el día. En Elche los termómetros alcanzarán los 34 ºC y en Denia, ciudad marcada por las fuertes lluvias del martes, se llegará a los 29 ºC en algún momento del día.

En la provincia de Valencia también subirán las temperaturas este miércoles 10 de septiembre de 2025. En la capital se llegará a los 31 ºC y la máxima de la zona estará en Gandía, con 32 ºC. Requena y Onteniente también rondarán los 30 ºC durante este miércoles. En Castellón las máximas también irán al alza, llegando a los 30 ºC en la capital, y los termómetros llegarán a registrar los 32 ºC en el Vall de Uxó​​.

Suben las temperaturas en la Comunidad Valenciana

A diferencia de los dos últimos días marcados por alertas amarillas y naranjas por lluvias y tormentas, la AEMET no ha decretado fenómenos significativos en un día de tregua con el tiempo en la Comunidad Valenciana. En su predicción del tiempo ha destacado lo siguiente: «En el litoral a primeras horas, nuboso sin descartar chubascos aislados ocasionalmente acompañados de tormenta, remitiendo durante la mañana y tendiendo a poco nuboso; en el interior, poco nuboso con nubosidad de evolución diurna».

También ha confirmado el aumento de las temperaturas con «mínimas en descenso y máximas en ascenso, localmente notable en Valencia y Alicante. Viento flojo variable, aumentando a moderado, de oeste y noroeste en el interior y sur y sureste en el litoral».

Así que el calor vuelve a la Comunidad Valenciana durante la jornada de este miércoles 10 de septiembre, en la que las temperaturas máximas irán al alza en las horas más calientes de la tarde.