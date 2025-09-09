Sigue la alerta máxima por lluvias y tormentas en la Comunidad Valenciana: la AEMET lo confirma

Sigue la alerta máxima en la Comunidad Valenciana por episodios de lluvias y tormentas. La AEMET ha confirmado la alerta naranja en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón en la jornada de este martes 9 de septiembre. Emergencias de la Generalitat también ha pedido extremar precauciones a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Consulta en este artículo la predicción del tiempo para este martes 9 de septiembre en la Comunidad Valenciana.

La Comunidad Valenciana se prepara para otro día de lluvias, tormentas y granizo en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. La AEMET ha confirmado la alerta naranja en toda la zona del Mediterráneo durante este martes 9 de septiembre. La provincia de Alicante y el litoral sur de la provincia de Valencia serán el centro de unas precipitaciones que se esperan principalmente a partir de las 06.00 horas de la mañana y con más intensidad a partir de las 12.00 horas. Por ello, en Alicante y Elche se han suspendido las clases.

Avisos activos hoy y mañana en Comunitat Valenciana por tormentas y lluvias. Nivel máximo de aviso: naranja.

AEMET Comunitat Valenciana September 8, 2025

En el interior norte y litoral norte de la provincia de Castellón se espera una precipitación acumulada en 12 horas de 120 mm. En el litoral norte de la provincia de Alicante y en el litoral sur de la provincia de Valencia se espera una precipitación acumulada de 100 mm. «Los chubascos serán persistentes en las zonas litorales más al sur de Valencia y más al norte de Alicante», confirma la AEMET en su página web, en la que ha decretado la alerta naranja en estas zonas.

En el interior de Alicante y en el litoral sur también se espera una precipitación acumulada en una hora de 40 mm. La AEMET también ha confirmado que estas tormentas «podrán venir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento». En toda la Comunidad Valenciana también se ha decretado la alerta amarilla por lluvias y tormentas.

El Centro de Coordinación de Emergencias emite boletín de fenómenos meteorológicos y recuerda que están activas las siguientes alertas: Alerta por lluvias nivel naranja en toda la provincia de Castellón, en toda la provincia de Alicante y en el interior sur y… Emergències 112CV September 8, 2025

Lluvias en la Comunidad Valenciana

La AEMET ha confirmado que este martes 9 de septiembre se darán los siguientes fenómenos significativos: «Chubascos y tormentas localmente fuertes o muy fuertes y persistentes, con probabilidad de rachas muy fuertes de viento y granizo grande asociados, especialmente en la mitad sur por la tarde».

En lo que respecta a su predicción del día, informa de «cielo muy nuboso con chubascos y tormentas localmente fuertes durante la madrugada, que tenderán a remitir durante la mañana; por la tarde se desarrollarán nuevamente en el interior, desplazándose hacia el litoral, con probabilidad de que sean localmente muy fuertes y persistentes, con probabilidad de rachas de viento muy fuertes y granizo grande asociados, especialmente en la mitad sur».

Por lo que respecta a las temperaturas, deja claro que irán en «descenso, localmente notable en las máximas de la mitad sur. En el litoral, viento moderado del noreste; en el interior, viento flojo a moderado, del noroeste en el interior norte de Castellón y variable en el resto, predominando la componente este».

Suspendidas las clases en Alicante

Algunos ayuntamientos de la provincia de Alicante, entre ellos los de la capital, han anunciado ya la suspensión de las clases ante la alerta por fuertes lluvias. Tampoco tendrán actividad académica mañana otros enclaves como es el caso de Elche, El Campello y Cox.

El Ayuntamiento de Alicante ha anunciado esta tarde la suspensión este martes de las clases, además de la aplicación de otras medidas para aumentar la seguridad de la población, como el cierre de parques y jardines y el Castillo de Santa Bárbara ante la alerta naranja por lluvias.

También han cancelado las clases en Redován, San Vicente, Callosa del Segura, Sant Joan, Albatera, Rafal, Santa Pola, Almoradí y Granja de Rocamora. Asimismo, la Universidad Miguel Hernández (UMH) y la Universidad de Alicante (UA) también han decidido suspender la actividad lectiva.

Las recomendaciones para la ciudadanía

Emergencias de la Comunidad Valenciana ha emitido un comunicado con una serie de recomendaciones para la ciudadanía durante este martes 9 de septiembre. Son las siguientes, según ha publicado en su página web oficial.