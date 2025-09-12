El CNP Winamax Alicante confirma el auge del póker en España

El póker está de moda en España y se está demostrando en Costa Blanca. Durante estos días y hasta el domingo 14 de septiembre se disputa el CNP Winamax Alicante, la penúltima etapa del Circuito Nacional de Póker en España, que reunirá a más de 2.000 jugadores en el casino del Mediterráneo situado en el espectacular puerto de la localidad. Los mejores jugadores de póker del país se sientan en la mesa en otra cita histórica para esta mezcla entre deporte y juego de azar.

Hace unas semanas, España fue la capital mundial del póker con la celebración del Pokerstar European Poker Tour de Barcelona y ahora llega el turno del CNP Winamax Alicante, que arrancó el pasado lunes 8 de septiembre con los primeros torneos y que finalizará el próximo domingo 14 con la mesa final del main event, el principal torneo en la cuarta etapa del Circuito Nacional de Póker en España. Se espera que más de 2.000 personas se sienten en la mesa durante esta semana en el casino del Mediterráneo, situado en el puerto deportivo de la capital de la Costa Blanca.

Winamax, tras poner apellido al principal torneo a nivel nacional, quiere superar los registros históricos de participación de las tres primeras etapas celebradas durante este 2025. En Sevilla se llegaron a las 2.601 inscripciones, en Barcelona jugaron 2.220 personas y en Murcia también se superaron los 2.000 (2.072). Así que en Alicante todo hace indicar que se superan estos registros camino de la gran final del CNP Winamax, que se celebrará en Madrid entre el 13 y el 24 de noviembre. Durante esta semana se coronará en la capital al ganador del CNP 2025.

«Esperamos mucha gente en Alicante»

«El objetivo es superar los 2.000 participantes. Esta es la cuarta parada del circuito y cada una de ellas ha subido el número de manera considerable. En el torneo de apertura se han hecho casi 700 jugadores, que es el 26% más que el año pasado. Esperamos mucha gente en Alicante, que es una plaza muy importante en el póker español. Somos muy optimistas». Al otro lado del teléfono está Matthieu Duran, mánager de Live Event de Winamax, y uno de los hombres importantes en una de las principales casas de póker a nivel mundial.

Sus embajadores en España son Adrián Mateos y Leo Margets, dos leyendas en vida que siguen poniendo el nombre de España en lo alto de esta disciplina. Conforme pasan los años en la península ibérica, aumenta la devoción por una disciplina que ahora se mira como un deporte en el que a corto plazo tiene trascendencia la suerte. A la larga, como en el ajedrez, el azar se esfuma y todo es cuestión de inteligencia. El póker ya no se cataloga como un juego en el que puedes perder el coche en una timba clandestina y eso en buena medida es a empresas como Winamax, que tienen como objetivo profesionalizar esta disciplina.

La buena salud del póker en España se manifiesta en el Circuito Nacional de Póker, que cada año cuenta con más adeptos. «Ha sido una subida muy importante y es muy interesante para nosotros que crezca esta dinámica. La relación de Winamax con el CNP es muy positiva: se ha mezclado un circuito muy fuerte a nivel presencial con el mejor lugar para jugar online. Es un éxito de patrocinio», comenta la cabeza visible de la empresa francesa después de unos primeros días de éxito en el torneo.

«Al final, el ganador de la unión de estas organizaciones es el jugador. Esto es genial. El CNP Winamax se llama por jugadores para jugadores y esto es real. Esto casa con nuestra filosofía: el jugador primero de todo. La gente del CNP es muy profesional en la gestión de torneos en vivo, que es su trabajo diario. Nosotros, cuando venimos a un torneo en vivo, nuestra atmósfera es diferente», relata el mánager de Live Event de Winamax, una empresa que viene apostando por que los jugadores puedan vivir una experiencia en el torneo que va más allá de la mesa.

«Tenemos a la gente en mostradores, la tienda de Winamax que está muy bien para los jugadores, la gente de prensa y relaciones públicas. Nosotros somos una empresa online, pero nos encanta celebrar eventos en vivo. Compartimos el tiempo con la gente del torneo, charlamos, contestamos a todo tipo de preguntas. Todo hace una mejor experiencia para el jugador y la gente que viene a ver el torneo», cuenta sobre la experiencia en los torneos presenciales que ofrece Winamax en su alianza con el CNP, el circuito más importante del póker a nivel nacional. «Es el circuito número uno con la sala online número uno. Es una bomba», cuenta.

«La gente ha entendido que es un juego de habilidad mental»

Uno de los fenómenos más significativos para explicar el auge del póker en España es el cambio de concepción entre los más jóvenes: las nuevas estrellas nacen del entrenamiento y el estudio diario. Ahora el póker tira más a un juego como el ajedrez que a la ruleta. Y eso atrae a jugadores de otras escalas sociales, más patrocinios e incluso medios de comunicación, que ahora cubren la información diaria de estos circuitos.

«Es un juego muy social e interesante. Yo pienso que ahora la gente ha entendido que es un juego de habilidad mental. Claro que hay suerte, pero hablamos de un juego de habilidad mental. Hay gente como Adrián Mateos o Leo Margets, páginas como Poker10 o Poker Red que han cambiado la imagen del póker. Nosotros en nuestros eventos y a través del online también hemos ayudado a ello», afirma Matthieu Duran, que deja claro que esto ayuda a la participación de más gente cada año.

Habla un campeón: «El póker se está naturalizando más»

Carlos Sáez es una de las grandes promesas del póker en España que se va convirtiendo en realidad poco a poco. El año pasado se proclamó Campeón Nacional de Póker y su siguiente reto es hacer lo propio a nivel mundial. Para ello dedica todas las horas del día a su gran pasión: estudio, juego online y también de forma presencial. Ahora está disputando el CNP Winamax Alicante y charla con OKDIARIO mientras disputa el High Roller. Él también está notando la mayor afluencia de público en el casino del Mediterráneo de la capital de la Costa Blanca.

«Esto va de récord en récord en todas las paradas. Se está superando el número de jugadores de otros años. Al final somos casi todos amigos porque pasamos mucho tiempo en las mesas y la gente es muy buena. Los jugadores estamos disfrutando del patrocinio», asegura durante el descanso del torneo más caro de la semana. La pregunta es clara: ¿por qué el póker está al alza?

«Yo creo que porque es un juego muy atractivo que cualquiera puede ganar. Hasta una persona que no entiende mucho, que no tiene mucha técnica, puede hacer un buen resultado y se lo pasa muy bien. Te da adrenalina de estar jugando y eso es atractivo para todo el mundo», responde. Esta gran afluencia de público en 2025 también tiene una explicación. El póker se está naturalizando más. «Se ve más como una competición y no como una partida clandestina en la que se jugaban más dinero del que debían. Ahora la gente también ha aprendido que hay que jugarse una pequeña parte porque hay muchas veces que vas a perder y entonces, pues a largo plazo es cuando vas a ganar», cuenta.

Por ello, él se aficionó a este deporte recién cumplida la mayoría de edad. «A los 18 años empecé, pero ahí no jugaba profesional. En la pandemia me profesionalicé un poco más y, cuando terminó, jugué el primer CNP en Madrid. Lo gané y ahí empezó mi vida en los torneos». Ahora, con un entrenamiento y estudio diario, su próximo objetivo, tras conquistar España, es hacer lo propio a nivel mundial. Va por buen camino.