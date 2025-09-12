Giro radical en el tiempo en la Comunidad Valenciana: lluvias y bajan las temperaturas

Cambian las temperaturas en la Comunidad Valenciana después de dos días de calma. Las máximas bajan de forma significativa en el sur de la provincia de Alicante y se esperan algunas lluvias en la provincia de Castellón. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana para este viernes 12 de septiembre.

El tiempo sigue inestable en la Comunidad Valenciana en esta segunda semana de septiembre. El lunes y martes estuvieron protagonizados por las alertas naranjas por lluvias y tormentas; el miércoles y el jueves reinó el calor y el viernes 12 de septiembre llega con una caída de las temperaturas y algún episodio de lluvia durante la segunda parte del día.

Concretamente, se esperan precipitaciones en forma de chubasco en el interior de la mitad norte de la comunidad, en la provincia de Castellón. La probabilidad de precipitación es del 100% en toda la zona del interior norte de la provincia, mientras que en la capital, la AEMET ha decretado una probabilidad de lluvias del 75% entre las 12.00 y 18.00 horas. También hay algo de riesgo de lluvia en el norte de la provincia de Valencia.

En la provincia de Valencia no se descarta algún chubasco disperso durante algún momento del día, mientras que las temperaturas permanecerán estables. «Intervalos de nubes bajas por la mañana, tendiendo a intervalos de nubes medias y altas por la tarde. Probables brumas matinales en el interior sur, sin descartar bancos de niebla. Probables precipitaciones en el interior norte la segunda mitad del día, parte en forma de chubascos dispersos. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero descenso de las máximas en el interior», ha confirmado la AEMET.

La AEMET ha confirmado un descenso significativo de las temperaturas en el sur de la provincia de Alicante, donde en la jornada del jueves se llegaron en algunas zonas a los 36 ºC. De esta forma, los termómetros caen hasta una máxima de 30 ºC en las primeras horas de la tarde en la ciudad de Alicante. La mínima será de 22 ºC durante la noche. En Elche se llegará hasta los 31 ºC (caen cinco grados las temperaturas) y en Orihuela, que será la zona más cálida de la comunidad autónoma, se llegará a los 33 ºC.

El tiempo del viernes 12 en la Comunidad Valenciana

La AEMET ha informado a través de sus canales oficiales de la predicción del tiempo en la Comunidad Valenciana para este viernes 12 de septiembre. «Cielo poco nuboso, tendiendo a intervalos nubosos por la tarde. Nubosidad baja por la mañana en Valencia y Alicante, con posibles brumas y bancos de niebla en el interior. Se esperan precipitaciones, parte en forma de chubasco, en el interior de la mitad norte la segunda mitad del día, sin descartar que afecten a puntos del litoral», ha confirmado.

Con respecto a las temperaturas, la AEMET ha informado que «serán mínimas sin cambios; máximas en ligero descenso, que será más acusado en el sur de Alicante y el interior de la mitad norte. Viento flojo variable, tendiendo a sureste flojo la segunda mitad del día, con intervalos de intensidad moderada en el litoral central».