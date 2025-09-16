La AEMET confirma las altas temperaturas: la Comunidad Valenciana sigue en modo verano

La Comunidad Valenciana sigue en modo verano. Este martes 16 de septiembre siguen las temperaturas al alza en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. En estas dos últimas zonas del Mediterráneo hay una baja probabilidad de chubasco en litorales durante la primera mitad del día y en el interior por la tarde. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana durante este martes 16 de septiembre de 2025.

Las temperaturas siguen al alza en la Comunidad Valenciana. En la provincia de Alicante los termométros seguirán insaltando en máximas de 32 ºC, que se registrará de máxima en Orihuela. En Elche y Alcoy se llegará hasta los 31 ºC mientras que en la capital de la Costa Blanca habrá una máxima de 30 ºC con una mínima de 23 ºC. Las mínimas durante la noche seguirán elevadas en esta zona de España a pesar de estar en la tercera semana de septiembre.

En la provincia de Valencia también habrán temperaturas elevadas, según ha confirmado la AEMET. En Onteniente se llegará a los 32 ºC, en Requena los termómetros registrarán una máxima de 30 ºC y en Valencia se llegará hasta los 29 ºC, con una mínima de 23 ºC. En Castellón capital también se llegará hasta una máxima de 29 ºC en las primeras horas de la tarde.

En Valencia y Castellón podría aparecer la lluvia, especialmente en la zona del litoral valenciano durante la primera hora de la mañana y el interior de Castellón durante la tarde. «Baja probabilidad de chubascos en litorales de Valencia y Castellón durante la primera mitad del día, y en el interior de Castellón por la tarde», ha confirmado la AEMET a través de sus canales oficiales. Según esta agencia, la probabilidad de lluvia en la Comunidad Valenciana será de un máximo de 25 ºC.

La predicción del tiempo en la Comunidad Valenciana

La AEMET no ha registrado fenómenos significativos en lo que respecta al tiempo de la Comunidad Valenciana durante la jornada del martes 16 de septiembre. En lo que respecta a su predicción, ha dejado claro que habrá «cielo con intervalos de nubes bajas y nubosidad de evolución diurna en el interior del tercio norte». Baja probabilidad de chubascos en litorales de Valencia y Castellón durante la primera mitad del día, y en el interior de Castellón por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo a componente este a partir de mediodía», ha informado a través de su página web oficial.

Así que el tiempo de la Comunidad Valenciana para este martes 16 de septiembre no sufrirá grandes cambios. Seguirá haciendo calor durante todo el día y las mínimas seguirán altas durante la noche. Puede que se dé algún chubasco en la provincia de Valencia y Castellón pero la probabilidad es baja.