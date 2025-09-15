La AEMET confirma otro cambio de tiempo en la Comunidad Valenciana: «Máximas en ascenso»

Sigue el calor en la Comunidad Valenciana en este lunes 15 de septiembre de 2025. La AEMET ha confirmado que las temperaturas máximas irán en aumento en el interior de la provincia de Valencia y en el norte de la provincia de Castellón no se descartan chubascos localmente fuertes acompañados de tormentas entre las 12.00 horas y las 18.00 horas. Consulta en este artículo todo lo que debes saber con respecto al tiempo en la Comunidad Valenciana en la jornada de hoy.

El calor sigue instalado en la Comunidad Valenciana después de un fin de semana de altas temperaturas, especialmente localizadas en el sur de la provincia de Alicante y el litoral sur de la de Valencia. Después de una segunda semana de septiembre marcada por las alertas por lluvias y tormentas, el calor ha vuelto con fuerza en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. Así que el verano seguirá unos días más instalado en el Mediterráneo.

La AEMET ha confirmado que las temperaturas irán en ascenso en el interior de la provincia de Valencia, donde se esperan 33 ºC en Onteniente y 31 ºC en Cofrentes y sus inmediaciones. En la capital de la Comunidad Valenciana habrá máximas de 30 ºC y una mínima de 24 ºC.

En la provincia de Alicante también habrá altas temperaturas en este lunes 15 de septiembre. En la capital de la Costa Blanca se llegará a los 30 ºC de máxima y 21 ºC de mínima, mientras que el termómetro subirá hasta los 31 ºC en Elche, Orihuela y Alcoy. En Castellón también se tocarán los 30 ºC, llegando a los 31 ºC en localidades como Azeneta. En el interior norte de esta provincia se esperan precipitaciones entre las 12.00 horas y las 18.00 horas. En Morella será de un 60% y un 65% en la localidad de Villafranca del Cid.

El tiempo en la Comunidad Valenciana

«Baja probabilidad de chubascos localmente fuertes y acompañados de tormenta en el interior norte de Castellón por la tarde», dice la AEMET con respecto a los fenómenos significativos que se esperan durante este lunes 15 de septiembre.

En lo que respecta al tiempo en la Comunidad Valenciana, la predicción de la AEMET para la jornada de hoy es la siguiente: «Cielo con intervalos matinales de nubes bajas, tendiendo a cielo despejado al mediodía y nubosidad de evolución diurna en el interior de Castellón. Baja probabilidad de chubascos localmente fuertes y acompañados de tormenta por la tarde en el interior norte de Castellón. Temperaturas mínimas con pequeños cambios; máximas en ascenso en el interior de Valencia y sin cambios en el resto. Viento flojo de dirección variable, tendiendo a componente este por la tarde».

Así que se espera sol y calor en la Comunidad Valenciana durante esta tercera semana de septiembre. A medida que se acerque el fin de semana, se espera una baja de temperaturas con posibilidad de lluvias en el Mediterráneo español.