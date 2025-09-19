Siguen las altas temperaturas en la Comunidad Valenciana: la AEMET lo confirma

Siguen las altas temperaturas en la Comunidad Valenciana. La AEMET ha confirmado otro día de calor en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón, donde se superarán los 30 ºC en las primeras horas de la tarde. Las máximas irán en descenso en la zona del interior, donde en los últimos días se había mandado un aviso por las temperaturas inusualmente altas para la época. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana para este viernes 19 de septiembre.

El verano expira en los próximos días, pero el calor sigue instalado en la Comunidad Valenciana. El próximo lunes 22 de septiembre comienza el otoño con altas temperaturas en la Comunidad Valenciana. La AEMET ha venido informando en los últimos días de las «temperaturas inusualmente altas para la época», principalmente en la zona interior del Mediterráneo, donde se ha llegado incluso a los 36 ºC durante las jornadas del miércoles y jueves.

Para este viernes 19 de septiembre se espera calor en la Comunidad Valenciana, pero las máximas irán en descenso, principalmente en el interior. Castellón será la capital de provincia que registre temperaturas más altas, llegando a 31 ºC en las primeras horas de la tarde. En zonas como Atzeneta incluso se llegará a los 32 ºC en las horas más calientes del día. «Cielo poco nuboso, con intervalos de nubes bajas a primeras y últimas horas. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso en el interior y sin cambios en el resto», dice la AEMET sobre el tiempo en la provincia de Castellón.

En la provincia de Valencia, la máxima del día estará en Onteniente, donde se llegarán a los 32 ºC. En Valencia la máxima estará en 29 ºC con mínimas de 22 ºC durante la noche. En Gandía y Requena sí se llegará a los 30 ºC durante algún momento del día.

En Alicante las máximas estarán en Alcoy, Elche y Orihuela, donde se llegarán hasta los 31 ºC. En la capital de la Costa Blanca se alcanzará una máxima de 30 ºC con una mínima de 22 º durante la noche. Como en Castellón y Valencia, la AEMET también ha confirmado que las máximas irán «en descenso en el interior».

Altas temperaturas en la Comunidad Valenciana

La AEMET ha informado en su página web oficial sobre la predicción del tiempo en la Comunidad Valenciana para este viernes 19 de septiembre de 2025. «Cielo poco nuboso, con intervalos de nubes bajas a primeras y últimas horas. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso en el interior y sin cambios en el resto. Viento flojo de dirección variable o en calma a primeras y últimas horas, predominando por la tarde la componente este», ha informado este órgano dependiente del Gobierno a través de su página web.