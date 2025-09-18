La AEMET lo confirma: sigue el verano en la Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana seguirá en modo verano durante la jornada del jueves 18 de septiembre. La AEMET ha confirmado las altas temperaturas para cerrar esta tercera semana de septiembre y, como ya sucedió durante la jornada del miércoles, también ha mandado un aviso por registros más altos de lo habitual para esta época del año. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana para este jueves 18 de septiembre.

España entra en otoño este domingo 22 de septiembre a las 20.19 en hora peninsular, según ha confirmado el Observatorio Astronómico Nacional. La Comunidad Valenciana recibirá el cambio de estación instalada en el verano, según ha confirmado la AEMET para estos días en el Mediterráneo. La AEMET ya ha alertado que, como en la jornada del miércoles, habrá «temperaturas inusualmente altas para la época en zonas de interior». Estas estarán focalizadas en la zona del interior de la provincia de Valencia y Alicante.

En la provincia de Valencia se llegará a los 34 ºC de máxima en Onteniente, llegando a los 32 ºC en Requena, y a 30 ºC en Valencia capital. «Nubes bajas a primera y última hora en el litoral que tenderán a cielo poco nuboso; en el resto, cielo poco nuboso. No se descartan lloviznas en el litoral y prelitoral sur a última hora. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas sin cambios o en ligero descenso», confirma la AEMET.

En la provincia de Alicante también se llegará a los 33 ºC en las ciudades de Orihuela y Alcoy. También se tocarán los 32 ºC en Elche y en Alicante capital se registrarán 30 ºC. La mínima en la capital de la Costa Blanca será de 23 ºC durante la noche. «Nubes bajas a primera últimas horas en el litoral que tenderán a cielo poco nuboso; en el resto cielo poco nuboso. Temperaturas sin cambios. Viento flojo de dirección variable o en calma a primeras horas, del este en horas centrales», informa la AEMET.

En Castellón también habrá altas temperaturas para esta época del año. Según la AEMET, las temperaturas máximas irán en ligero ascenso, llegando a los 30 ºC en Castellón. La mínima en la capital de la provincia será de 21 ºC durante la noche.

Sigue el verano en la Comunidad Valenciana

La AEMET también ha avisado de fenómenos significativos en la Comunidad Valenciana para este jueves 18 de septiembre. «Temperaturas inusualmente altas para la época en zonas de interior», dice el órgano dependiente del Gobierno en su página web oficial.

Con respecto a la predicción del tiempo, informa de lo siguiente: «Cielo poco nuboso o despejado con intervalos de nubes bajas matinales, así como a últimas horas del día. Temperaturas mínimas sin grandes cambios; máximas en descenso ligero en Valencia y sin cambios en el resto. Viento flojo de dirección variable o en calma a primeras y últimas horas, tendiendo a componente este durante las horas centrales».